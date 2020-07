Gigabyte valmistelee Z490 Aorus Master Waterforce -emolevyä AIO-nestejäähdytyksellä

Tulevan Aorus-emolevyn suljettu AIO-nestekierto on varustettu 360 mm:n jäähdyttimellä ja sekä prosessorin että sen virransyötön peittävällä blokilla.

Nestejäähdytys on nostanut suosiotaan pikkuhiljaa etenkin helppojen All-in-One-nestekiertojen myötä. Suljettuja AIO-nestekiertoja on saatavilla niin prosessorille kuin näytönohjaimellekin, minkä lisäksi joissain tapauksissa kierron laajentaminenkin on tehty mahdolliseksi.

Myös emolevyvalmistajat ovat heränneet nestejäähdytyksen suosioon ja julkaisseet jo useamman sukupolven nestekiertoon liitettäviä emolevyjä, joissa sama blokki jäähdyttää sekä virransyötön että prosessorin. Nyt Gigabyte on nähnyt kyseisellä markkinasegmentillä tilaisuuden tuoda jotain uutta ja aloitteleville nestejäähdyttäjille helpompaa.

Gigabyte Aoruksen vietnamilaisilla Facebook-sivuilla on julkaisu joukko kuvia uudesta Z490 Aorus Master Water -emolevystä, jonka mukaan kuuluu 360 mm:n jäähdyttimellä varustettu AIO-nestekierto. Nestekierron blokki on AIO-maailmassa ennennäkemättömän suuri, sillä se peittää alleen prosessorin ja sen kannan lisäksi koko virransyötön. Emolevyn hintalappu on toistaiseksi vielä mysteeri, mutta lienee selvää, että halpa se ei tule olemaan.

