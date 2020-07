AMD:n uudet APU-piirit suoriutuvat prosessoritesteissä odotetun hyvin ja näytönohjainpuolella Ryzen 7 Pro 4750G:n Vega 8 jättää jälkeensä muun muassa Radeon RX 550 2 Gt:n.

AMD julkaisi aiemmin tällä viikolla uudet Ryzen 4000 -sarjan APU-piirien työpöytäversiot. Prosessorit eivät ole kuitenkaan tulossa virallisesti jälleenmyyntiin vielä, vaan uudet APU-piirit ovat toistaiseksi OEM-valmistajien yksinoikeus.

Aasiassa moni asia ei kuitenkaan mene niin kuin virallisissa kirjoissa ja Ryzen Pro 4000 -sarjan prosessoreita onkin nähty jo myynnissä thaimaalaisessa Autonet Home Computer DIY of Thailand -kaupassa. Ryzen 3 Pro 4350G on hinnoiteltu kaupassa noin 159 euroon, 5 Pro 4650G noin 217 euroon ja 7 Pro 4750G noin 339 euroon.

Tuttu Twitter-vuotaja momomo_us puolestaan on twiitannut kuvan AMD:n diapaketista, jonka mukaan uusien prosessoreiden verottomat suositushinnat ovat 149, 209 ja 309 dollaria. Samassa twiittiketjussa kerrotaan myös, että uudet APU-piirit ovat tuettuja vain 500-sarjan piirisarjoilla.

Lisäksi taiwanilainen CoolPC on julkaissut keskustelualueellaan arvostelun, jossa on mukana samat kolme mallia. Kenties mielenkiintoisin vertailupari on Ryzen 7 3700X ja 7 Pro 4750G. Cinebench R15 moniydintestissä 3700X vie voiton muutaman kymmenen pisteen erolla ja R20:n moniydintestissä 4750G on edellä vajaan 180 pisteen erolla. 7zip-testissä 4750G vie voiton niukasti purkuosuudessa, mutta 3700X on pakkaustestissä edellä selvästi isommalla marginaalilla.

Integroidun Vega-grafiikkaohjaimen osalta mukana on muun muassa 3DMark-testejä, joissa huippumalli peittoaa nyt erillisen Radeon RX 550 2Gt -näytönohjaimen sekä Fire Strike- että Time Spy -testeissä. Myös R5P 4650G:n integroitu Vega on edellä RX 550 2 Gt:tä Time Spy -testissä. R3P 4350G:n integroitu puolestaan on tasavahva GeForce GT 1030 2 Gt GDDR5:n kanssa. Varsinaisissa pelitesteissä ei ollut valitettavasti verrokkina muita integroituja tai erillisnäytönohjaimia, vaan tulokset on vain uudelta Ryzen-kolmikolta.

Lähteet: Suzuko-P @ Twitter, momomo_us @ Twitter, CoolPC