Gigabyteltä 4K-pelinäyttö kahden tietokoneen käytön mahdollistavalla KVM-kytkimellä

Gigabyte M28U-pelinäyttöön integroitu KVM-kytkin (Keyboard, Video and Mouse) mahdollistaa yhden näppäimistön ja hiiren jakamisen kahden tietokoneen välillä.

Gigabyte on tänään julkaissut uuden M28U-pelinäytön 4K-resoluutiolla. Nimensä mukaisesti kyseessä on 28-tuumainen näyttö, jonka erikoisuutena toimii siitä löytyvä KVM-kytkin (Keyboard, Video and Mouse), jonka avulla näyttöä ja itseasiassa koko käytössä olevaa työpöytäkokoonpanoa on helpompi käyttää kahden tietokoneen kanssa.

Gigabyte M28U:n 4K-näyttö luottaa IPS-paneeliin ja kykenee 144 hertsin virkistystaajuuteen. Näyttö yltää valmistajan mukaan 300 nitin maksimikirkkauteen, mutta siitä huolimatta sillä on kuitenkin DisplayHDR 400 -sertifiointi. Näyttö tukee FreeSync Premium Pro -tekniikkaa ja valmistaja lupaa 1 millisekunnin GTG (Gray to Gray) vasteajat.

Monin osin kyseessä on siis tavanomainen nykyaikainen korkean resoluution pelinäyttö. KVM-kytkimen myötä näyttöön on kuitenkin mahdollista liittää USB-yhteydellä kaksi tietokonetta, joiden välillä näyttö osaa hyppiä. Toki muutkin näytöt osaavat vaihtaa eri sisääntulojen kuvan välillä, mutta Gigabyte M28U osaa samalla vaihtaa myös näyttöön kiinnitetyn hiiren ja näppäimistön (tai muiden USB-laitteiden) yhteyden valittuun kuvalähteeseen. Näin ollen käyttäjä voi pitää pöydällään vain yhtä näppäimistöä ja hiirtä, mutta kuitenkin käyttää niitä kahden eri tietokoneen hallintaan tilanteen mukaan.

Gigabyte M28U:n liitäntävalikoimaan kuuluu kaksi HDMI 2.1-liitäntää, yksi DisplayPort 1.4, yksi USB-C, joka kykenee liikuttamaan datan lisäksi myös kuvaa, yksi perinteinen USB-yhteyden tietokoneeseen välittävä USB-B ja kolme USB-A 3.0 -liitäntää. Kuten liitinvalikoimasta on nähtävissä, tarvitsee KVM-kytkimen käyttämiseen sekä USB-C, että USB-B-liittimien käyttämistä.

Gigabyte ei ole julkistanut näytön tarkkaa myyntiintulon ajankohtaa tai hintaa.

Lähde: Gigabyte