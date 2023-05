Prosessoreiden ja laskentakiihdytinten maksimikulutusten odotetaan nousevan 500 wattiin ja yli vuoteen 2025 mennessä, mutta NVIDIAn Grace / Hopper -superpiirin uskotaan saavuttavan peräti kilowatin rajapyykin yksinään.

Prosessoreiden tehonkulutus on kääntynyt viime vuosina selvään kasvuun. Työpöydällä lukemat ovat vielä verrattain maltillisia, mutta palvelinpuolella ollaan päästy jo pitkälle ja nyt nettiin vuotanut roadmap lupaa lämpimiä palvelinsaleja tulevaisuuteenkin.

Gigabyten palvelinosasto Giga Computingin roadmap kertoo prosessoreiden ja laskentakiihdytinten tehonkulutuksesta vuodesta 2022 vuoteen 2025 eli muutaman vuoden tulevaisuuteen. Roadmap vaikuttaa sinänsä aidolta, mutta se ei ole aivan tuore ja tällä hetkellä on epäselvää, onko tiedot suoraan AMD:lta, Inteliltä ja NVIDIAlta, vai Giga Computingin arvioita TDP-kehityksestä.

Parhaillaan markkinoilta löytyvät Intelin Xeon-prosessorit yltävät tällä hetkellä 350 wattiin, kun AMD:n Epycit voidaan tällä hetkellä konfiguroida 400 wattiin asti. Seuraava sukupolvi tulee kuitenkin nostamaan selvästi kulutuksia kummallakin; Giga Computingin mukaan Intelin TDP tulee nousemaan 500 ja AMD:n jopa 600 wattiin seuraavan sukupolven prosessoreilla. AMD:n nykyisen SP5-kannan tiedetään olevan suunniteltu mahdollistamaan jopa 700 watin kulutus.

Laskentakorttien puolella AMD:n nykytarjonta yltää PCIe-väyläisenä 300 wattiin, mutta Giga Computingin mukaan yhtiöltä on luvassa vielä ennen vuoden puoliväliä päivitys maksimissaan 350 watin TDP:lle yltäviin laskentakortteihin ja ensi vuoden lopulla 400 wattiin. NVIDIAlla vastaava luku on tällä hetkellä 350-450W ja ensi vuodenvaihteen tienoilla julkaistava seuraava sukupolvi yltää roadmapin mukaan 500 wattiin. NVIDIAn luvuissa on myös taulukon ainut epäkohta, sillä merkitty 350-450 watin kulutus ei ole samassa linjassa muun palkin kanssa. Toisaalta vastaavat virheet eivät ole uusi asia roadmapeissa, etenkin jos niitä joudutaan korjaamaan jälkikäteen.

NVIDIA luottaa laskentapiireissä PCIe:n lisäksi SXM-liitäntään, jonka SXM4-versio ylsi 400-500 wattiin ja nykyinen H100-piirien mukana tullut SXM5 jopa 700 wattiin. AMD käyttää puolestaan OpenComputen OAM-moduuleita, jotka MI250:n kohdalla mahdollistavat maksimissaan 560 watin kulutuksen. Roadmapissa ei ole mainintoja pidemmälle kummankaan laskentapiireistä SXM- tai OAM-liitäntöihin. Kirsikkana kakun pohjalla on vielä NVIDIAn tuleva Grace CPU Superchip ja Grace Hopper Superchip, jonka pitäisi roadmapin mukaan tulla saataville näillä näppäimillä ja mahdollistavan 600-1000 watin kulutuksen. NVIDIA on kuitenkin ilmoittanut Gracen ja siihen liittyvien tuotteiden myöhästyvän vuoden jälkimmäiselle puoliskolle, mikä viittaa roadmapin olevan ajalta ennen myöhästymisestä tiedottamista.

Lähteet: TechPowerUp, HXL @ Twitter