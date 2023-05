DosBoxin tai muiden emulaattorien sijasta Hand 386:ssa esimerkiksi Tyrian 2000 pyörii aidolla 386SX-prosessorilla natiivissa DOS-ympäristössään.

Käsikonsolikokoluokan tietokoneet eivät ole uusi asia, mutta niiden voisi sanoa nyt elävän omaa renessanssiaan. Kukkulan kuninkaina pyörivät tällä hetkellä ainakin länsimaissa Steam Deck ja ROG Ally, mutta myös muita tekijöitä löytyy kentän molemmista päistä.

Tom’s Hardware on löytänyt AliExpressistä mielenkiintoisen lajityypin edustajan, Hand 386:n. Nintendo 2DS:ää ulkonäöltään muistuttavassa laitteessa on arviolta noin 5” näyttö ja sen alla näppäimistö. Todelliset aarteet löytyvät kuitenkin laitteen sisältä.

Hand 386:n emolevyn sydämenä sykkii DM&P:n M6117D -järjestelmäpiiri, jonka sisään on ladottu Intel 386SX -yhteensopiva prosessoriydin ja Ali M1217B -piirisarja. Järjestelmäpiirin 386SX tikittää 40 MHz:n kellotaajuudella. Prosessorin tukena on 8 Mt EDO RAM -muistia. Piirillä näkyvälle ”NVIDIA”-logolle ei ole tiedossa olevaa selitystä.

Kuvaa tuotetaan Chips & Technologiesin F65535:llä, joka puskee 65 MHz:n taajuudella kaikille riittävää 640×640-resoluution kuvaa jopa 256 värin paletilla. Äänistä on puolestaan vastuussa Yamahan YMF262-M OPL3 -äänipiiri. Vaikka kyse on käsikonsolikokoluokan tuotteesta, on emolevyllä laajennustarpeisiin yksi 8-bittinen ISA-liitäntä sekä pinnit, joista saadaan ulos VGA ja PS/2 hiirelle sekä näppäimistölle. Myös 3,5 mm:n ulostulo äänille löytyy samalta laidalta. Toiselta laidalta löytyy puolestaan yksi USB-liitin, Compact Flash -korttiliitäntä sekä virtapistoke. USB-liitin tukee vain U disk- eli USB hard disc drive -asemia, joita ei tule sotkea yleisiin Flash-muistiin perustuviin USB-muisteihin.

Myynti-ilmoituksen mukaan järjestelmäpiiri olisi irrotettu toisesta laitteesta ja muut osat olisivat uutta tuotantoa. Todennäköisesti sama koskee kuitenkin vähintään osaa muistakin piireistä, kuten grafiikkapiiriä, muisteja ja niin edelleen.

Hand 386 tukee MS-DOS, Windows 3.x ja Windows 95 -käyttöjärjestelmiä, joskaan viimeisen käyttökokemus 386-luokan prosessorilla ei liene enää mielekäs. Hintaa koko paketilla on Suomeen tilattaessa tällä hetkellä 269,12 euroa, mikä on jopa alle puolet nimellisestä listahinnasta . Hand 386 on myyty ainakin tältä erää jo loppuun.

Mikäli 386 tuntuu liian modernilta, löytyy AliExpressiltä myös minikannettavaformaattia käyttävä Book 8088. Tietokoneen sisällä sykkii Intelin 8088-prosessori, jonka tueksi on saatavilla optiona myös 8087-matematiikkaprosessori. Lisäksi valinnaisena lisänä mukaan saa myös Yamaha OPL3 -äänikortin. Book 8088 on hinnoiteltu sellaisenaan 234,77 euroon, äänikortilla 258,82 euroon, ISA-laajennuskortilla ja äänikortilla 270,27 euroon ja vielä 8087:lla terästettynä 329,19 euroon. Kaikkien hinnat ovat alle puolet nimellisestä listahinnasta.

