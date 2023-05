Huawein älykellon ja langattomat kuulokkeet yhdistävä Watch Buds Suomeen

Watch Budsissa yhdistyy nimen mukaisesti älykello sekä vastamelutoiminnolla varustetut nappikuulokkeet.

Huawei on lanseerannut Watch Buds -yhdistelmälaitteensa tänään myös Suomen markkinoille. Yritys esitteli massasta poikkeavan laitteen Euroopan markkinoille jo helmikuun puolivälissä, mutta suomalaiset pääsevät tutustumaan siihen vasta nyt kesän kynnyksellä. Watch Buds eroaa massasta tarjoamalla älykellon kuoriin integroidut langattomat nappikuulokkeet. Kello toimii kuulokkeiden säilytys- ja latauskotelona ja saranoitu kellon näyttö toimii kotelon kantena.

Watch Buds on ulkoisesti älykello 47-47,5 mm läpimittaisissa ja 15 mm paksuissa kuorissa. AMOLED-näytön koko on 1,43 tuumaa ja se tarjoaa läpimitaltaan 466 pikselin resoluution. Runko on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja standardimallinen vasikannahkahihna on 22 mm leveä. Varustukseen kuuluu Huawein tyypillinen älykellokattaus, eli mm. GPS, NFC, Bluetooth, TruSeen 5.0+ -sykemittaustoiminnot, TruSleep-unenseuranta, 80 treenitilaa ja langaton lataus. Kellon akun kerrotaan riittävän yhdellä latauksella kolmen päivän tyypilliseen käyttöön.

Sisältä löytyvät kuulokkeet ovat IP54-suojatut, neljän gramman painoiset ja niissä käytetään neljän magneetin planaarikalvoelementtejä. Kuulokkeille luvataan kolme tuntia toiminta-aikaa vastamelun ollessa päällä ja neljä tuntia sen ollessa pois päältä. Kuulokkeet ovat identtiset ja ne osaavat tunnistaa automaattisesti kumpaan korvaan ne on asetettuna.

Huawei Watch Buds tulee saataville Suomessa välittömästi 499 euron suositushintaan.

io-tech pääsi tutustumaan Watch Budsiin lyhyesti jo helmikuun lopulla järjestetyillä Barcelonan MWC-messuilla. Tuolloin ei ollut vielä tiedossa onko laite tulossa myyntiin myös Suomessa. Lyhyiden muutaman minuutin ensituntumien perusteella kello vaikutti etenkin paksuutensa osalta melko suurelta ja hieman kömpelöltä, mutta sinällään sisällään piilottelevista kuulokkeista kieli vain näytön alareunassa sijainnut karhennettu avauspainike. Kannen auetessa napit olivat helposti saavutettavissa ollen magneeteilla kiinni kannen sisäpinnassa. Itse nappi oli kooltaan varsin pienikokoinen ja ehkä osittain keveydestään johtuen hieman halvan tuntuinen. Kuulokkeiden äänenlaatua ei messuympäristössä päästy kokeilemaan.

Lähde: lehdistötiedote, tuotesivut