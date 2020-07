GlobalFoundries aikoo laajentaa New Yorkin osavaltion Maltassa sijaitsevaa Fab8-tuotantolaitostaan, jossa odottaa tuotantovalmiina myös uusi 12LP+-prosessi.

GlobalFoundries heitti hanskat tiskiin puolijohdevalmistajien kilpajuoksussa kohti pienempiä prosesseja ennen 7 nanometrin prosessin julkaisua. Entistä pienempien prosessien sijasta yhtiö panostaakin nyt muun muassa nykyisten prosessien optimointiin eri käyttötarkoituksiin.

GlobalFoundries on ilmoittanut saaneensa uuden 12 nanometrin 12LP+-prosessin tuotantovalmiiksi. Kyseessä on erityisesti tekoälysuorittimille optimoidusta prosessista, jossa on mukana uudet solukirjastot, tuki 2,5D-paketoinnille interposerin kera sekä vähävirtainen, 0,5 voltin minimijännitteellä toimiville SRAM-soluille.

Uuden prosessin kerrotaan tarjoavan parhaimmillaan 20 prosenttia 12LP:tä parempaa suorituskykyä ja uusien solukirjastojen kautta 10 % pienempään tilaan mahtuvat logiikkatransistorit. Prosessin kehityksessä on tehty tiivistä yhteistyötä sen tekoälysiruja suunnittelevien asiakkaiden kanssa, minkä avulla uuteen prosessiin siirtymisen pitäisi tapahtua kivuttomasti.

GlobalFoundries ilmoitti lisäksi hiljattain, että se aikoo laajentaa New Yorkin Maltassa sijaitsevaa Fab8-tuotantolaitostaan, jossa käytetään uutta 12LP+-prosessia. Yhtiön mukaan se on varmistanut osto-optionsa 66 eekkerin eli vajaan 27 hehtaarin lisätontille Fab8:n vierestä, mikä mahdollistaa tehdaskompleksin kasvattamisen.

Lähteet: GlobalFoundries (1), (2)