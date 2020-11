Glorious PC Gaming Race esitteli GMMK Pro -barebone-näppäimistön 75 % -asettelulla

GMMK Pro -barebone-näppäimistöjen toimitukset aloitetaan ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta ISO-asettelu on tulossa saataville vasta hieman myöhemmin.

Glorious PC Gaming Race on tänä vuonna keveimmän RGB-pelihiiren tittelillä maailmankartalle noussut oheislaitevalmistaja. Nyt yhtiö on laajentanut tuotevalikoimaansa näppäimistöjen puolelle.

GMMK Pro on yhtiön mukaan premium-luokan 75 % asettelulla varustettu näppäimistö, joka on suunniteltu sekä harrastajille, pelaajille että ammatikseen tietokoneita käyttäville. Se rakentuu CNC-koneistetun alumiinirungon sisään ja on varustettu modulaarisella piirilevyllä. Erikoisuutena näppäimistön tukilevy on asennettu tiivisteiden sisään, minkä kerrotaan hiljentävän näppäinääniä ja saavan aikaan uniikin tuntuman.

Barebone-näppäimistö tukee sekä tukilevyyn että suoraan piirilevylle asennettuja 5-pinnisiä näppäinkytkimiä. Näppäimistöstä löytyy lisäksi kiinteä rulla, joka säätää oletuksena äänenvoimakkuutta, mutta on uudelleenohjelmoitavissa. Näppäimistö tukee avoimen lähdekoodin QMK- ja VIA-firmwareja ja yhtiön omaa Glorious Core -ohjelmistoa. Näppäimistö hyödyntää oletuksena yhtiön omia GOAT-vakaimia, mutta se tukee myös muita ruuvattavia tai paikalleen klipsautettavia vakaimia.

Nykypäivän trendien mukaan pakollinen RGB-valaistus on toteutettu näppäimistön kylkiin, mutta se tukee luonnollisesti myös RGB-valaistuja kytkimiä. Näppäimistö yhdistetään tietokoneeseen irrotettavalla USB Type-C -kaapelilla.

Glorious PC Gaming Race BMMK Pro -barebone-näppäimistön ennakkotilaus aukeaa 11. marraskuuta eli ensi viikon keskiviikkona. Sen veroton suositushinta on 169,99 dollaria ja toimitusten on tarkoitus alkaa ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Näppäimistöstä on luvattu versio myös ISO-asettelulla, mutta sen saatavuus tulee näillä näkymin menemään ensi vuoden toiseen neljännekseen.

Lähde: Glorious PC Gaming Race