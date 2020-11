Intelin Xe-HP-arkkitehtuuriin perustuva Gen12HP HD Graphics NEO Geekbench-vuodossa

Ominaisuuksien perusteella kyseessä on pienin, yhden sirun Xe-HP-variantti.

Intelin uuteen Xe-arkkitehtuuriin perustuvia näytönohjaimia on jo saatavilla kannettaviin Tiger Lake -prosessoreiden integroituna grafiikkaohjaimena. Pian joukkoon liittyy niin ikään kannettaviin tarkoitettu erillinen Iris Xe MAX -näytönohjain, joka julkistettiin virallisesti viime viikonloppuna.

Nyt nettiin on ilmestynyt uusi havainto vielä julkaisemattomasta Xe-mallista. Geekbenchin tulostietokantaan ilmestynyt tulos on ajettu Intel Gen12HP HD Graphics NEO -nimellä tunnistuvalla näytönohjaimella, joka on tiettävästi pienin eli yhden sirun Xe-HP-variantti. Sama näytönohjain on tunnistunut aiemmin XeHP HD Graphics NEO -nimellä Intelin omissa demoissa. Xe-HP on Intelin laskentakäyttöön tarkoitettu variantti Xe-arkkitehtuurista ja se on tulossa saataville yhden, kahden ja neljän sirun konfiguraatioissa. Tutun luottovuotaja Tum Apisakin löytämä tulos on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Xe-HP-arkkitehtuuriin perustuvan näytönohjaimen tulokset vuotavat Intelin ulkopuolelle.

Gen12HP HD Graphics NEO on varustettu 512 Execution Unit -yksiköllä, kun Xe-LP-arkkitehtuuriin perustuvat integroidut Xe-grafiikkaohjaimet ja erilliset Iris Xe MAX -grafiikkapiirit rajoittuvat maksimissaan 96 EU-yksikköön. Grafiikkapiiri toimii Geekbenchin mukaan maksimissaan 1,15 GHz:n kellotaajuudella, mutta todennäköisesti kyseessä on vielä aikaisesta esiversiosta eikä lopullisista kellotaajuuksista. Näytönohjaimella raportoidaan olevan erikoisesti 6,36 Gt muistia.

Lähde: Geekbench, Tum Apisak @ Twitter