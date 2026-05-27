Wear OS 7 pohjautuu myöhemmin tänä vuonna julkaistavaan Android 17:ään.

Google esitteli viime viikolla I/O 2026 -tapahtuman yhteydessä myös uutta älykelloihin suunniteltua Wear OS 7 -käyttöjärjestelmää, joka on seuraaja viime vuonna nähdylle Wear OS 6:lle.

Tässä vaiheessa pääasiassa kehittäjille suunnatussa esittelyssä annettiin esimakua mm. Wear Widgets -ominaisuudesta, joka ottaa inspiraationsa Android-puhelinten pienoisohjelmista ja koostaa kohdesovelluksen tärkeimmät asiat yhteen ”korttiin”. Wear Widgetsin kerrotaan olevan ulkoasultaan yhtenevä puhelinpuolen vastaavien ominaisuuksien kanssa, mikä yhtenäistää Android-käyttökokemusta.

Toinen Wear OS 7:n hehkutettu ominaisuus on Live Updates, joka lähettää kelloon reaaliaikaisia ilmoituksia esimerkiksi ruokatilauksen tai tilauskyydin etenemisestä.

Käyttäjille tuodaan lisää muokattavuutta myös mediatoimintoihin, kuten musiikin automaattisen toiston valinta eri sovelluksille ja eri äänilähteiden hallinta suoraan kellosta.

Wear OS 7 saa odotetustikin myös entistä laajempia tekoälyominaisuuksia, kuten kellon hallinnoimisen Geminille puhumalla sekä tekoälyagenttitoimintoja valituilla alueilla, kuten vaikkapa tilausten valmistelua käyttäjän puolesta.

Lisäksi uuden käyttöjärjestelmän kehutaan toimivan jopa 10 % energiatehokkaammin Wear OS 6:een verrattuna, mikä lisää kellojen akunkestoa.

Wear OS 7 pyörii myöhemmin tänä vuonna julkaistavissa kellomalleissa, kuten Googlen omissa Pixel Watch -kelloissa sekä Samsungin Galaxy Watch -malleissa.

Lähde: Android Developers Blog