Teknologiajätti Google on esitellyt tulevan Android 16 -käyttöjärjestelmän mukana saapuvia ominaisuuksia hiljattain pitämässään The Android Show: I/O Edition -lähetyksessä. Luvassa on ulkoasun muutosten lisäksi mm. entistä enemmän Gemini-palveluita sekä uudistettuja turvallisuustoimintoja.

Google kutsuu uutta Material 3 Expressive -uudistusta Androidin suurimmaksi ulkoasupäivitykseksi vuosikausiin. Jatkossa käyttäjät voivat entistä laajemmin kustomoida Androidinsa ulkoasua esimerkiksi sovellus- ja asetuskuvakkeiden eri muodoilla ja väreillä sekä käyttöliittymän animaatioilla. Material 3 Expressive -toimintoja saapuu myös älykelloille tarkoitettuun Wear OS 6 -käyttöjärjestelmään.

Googlen Gemini-tekoäly laajentuu puhelimista myös yhteensopiviin Wear OS -älykelloihin – kuten uutisoimme aiemmin tällä viikolla Samsungin Galaxy Watch -kellojen osalta –, joissa sitä voi hyödyntää esimerkiksi muistutusten luomiseen puhekomentojen avulla, jos puhelin ei ole käden ulottuvilla. Lisäksi autoihin tarkoitettu Android Auto päivittyy Gemini-ominaisuuksilla, minkä ansiosta kuljettaja voi puhekomennoin pyytää esimerkiksi reittiohjeita tai haluamansa podcastin toistamista vaarantamatta ajoturvallisuutta. Myöhemmin tänä vuonna Gemini-päivitys saapuu myös Google TV -käyttöjärjestelmään yhteensopivissa televisioissa sekä ”laajennetun todellisuuden” Android XR -laseihin.

Turvallisuusominaisuuksia Android 16 tuo mukanaan esimerkiksi Google Messages -viestisovelluksen paranneltujen huijauksenesto-ominaisuuksien muodossa. Jatkossa sovellus tunnistaa esimerkiksi krypto- ja lahjakorttihuijauksia. Lisäksi uuden Androidin mukana tulee Find Hub -toiminto, joka tuo laitteiden ja ihmisten löytämisen keskitetysti samaan sovellukseen. Find Hubista voi kätevästi tarkistaa tuttuun tapaan, missä hukattu laite on, missä ystävät menevät tai jakaa sijaintinsa haluamilleen ihmisille ulkona liikkuessa. Myöhemmin tänä vuonna Find Hubiin lisätään satelliittiyhteystuki tilanteisiin, jolloin muita verkkoja ei ole käytettävissä.

Uudet Android-ominaisuudet saapuvat luonnollisesti ensimmäisenä Googlen omiin Pixel-laitteisiin jo ensi kuussa, muiden valmistajien seuratessa perässä omilla aikatauluillaan. Uusiin Android-ominaisuuksiin voi tutustua tarkemmin uutisen lähteistä alta.

