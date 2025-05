MSI:n Computex-erikoisuuksiin kuuluu sekä uusia että jo alkuvuoden CES-messuilla nähtyjä tuotteita, tekoälyn siivittämänä.

Jokavuotinen Computex-tapahtuma on vasta alkamassa Taipeissa, mutta MSI on jo paljastanut liudan messutuotteitaan pääkohdeyleisönään pelaajakunta. Mitään mullistavaa ei tänä kesänä juuri ole luvassa, vaan tarjolla on pääosin maltillisia uudistuksia aiempiin tuotteisiin tai niiden rinnalle.

Kannettavista tietokoneistaan MSI tuo messuille koristeellisen Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Editionin, joka on toteutettu yhteistyössä japanilaisen Okadayan-firman kanssa. Prestige 13 AI+ itsessään julkaistiin jo lähes vuosi sitten Intelin Core Ultra -prosessoreilla ja Intel Arc iGPU:lla varustettuna.

Yhteistyötä on tehty myös Mercedes-Benzin tytäryhtiö Mercedes-AMG:n kanssa uusien Stealth A16 AI+:n ja Prestige 16 AI+:n muodossa, jotka molemmat kantavat Mercedes-AMG Motorsport -lisänimeä. Stealth on varustettu AMD:n Ryzen AI 300 -sarjan prosessoreilla ja NVIDIAn RTX 50 -sarjan mobiilinäytönohjaimilla, kun taas Prestigessä rullaavat todennäköisesti Intelin Core Ultra -piirit integroidulla Intel Arc iGPU:lla. Mercedes-AMG-yhteistyö kannettavissa näkyy brändilogossa, kuvioinnissa ja lisävarusteissa.

MSI:n alkuvuodesta julkaistu käsikonsoliluokan Claw 8 AI+ -tietokone päivittyy Polar Tempest Editioniin, jossa on uuden värityksen lisäksi 2 teratavuun noussut tallennustila. Powered By MSI AI PC sen sijaan on todellinen hirviötietokone niin pelaamiseen kuin tekoälytehtäviinkin. Se on varustettu MSI:n lippulaivakomponenteilla, kuten MEG X870E Godlike -emolevyllä, Ryzen 9 9950X3D -prosessorilla ja NVIDIAn RTX 5090 -näytönohjaimella.

Pienten PC-kokoonpanojen ystäville tuodaan MPG-sarjan tuoreimmat ITX-emolevyt X870I Edge Ti Wifi ja B850I Edge Ti Wifi valkoisilla korostusväreillä ja Wi-Fi 7 -tuella. MSI:n Spatium M571 taas on PCIe 5.0 -yhteensopiva NVMe SSD -asema, jolle luvataan hyvää energiatehokkuuden ja suorituskyvyn tasapainoa.

Oheistarvikkeiden joukkoon MSI tarjoaa jopa 8000 Hz:n päivitystaajuuteen eli polling rateen yltävät Versa 500 Wireless 8K- ja 300 Wireless 8K -hiiret sekä Strike Pro Wireless -näppäimistön hiljaisella rakenteella ja Versa Pro Wireless -hiiren usealla ohjelmoitavalla painikkeella.

Lisäksi alkuvuoden CES 2025 -messuilta tuttua tavaraa on näytillä uudelleen, kuten tekoälytoiminnoilla varustettu MEG Vision X AI -pelipöytäkone, Cubi NUC AI -minitietokoneet ja Magsafe-yhteensopiva kuljetettava SSD-asema. Niin ikään alkuvuodesta nähdystä, 500 hertsin QD-OLED-paneelilla varustetusta MPG 272QR X50 -pelinäytöstä tulee tarjolle AI Care Sensor -tunnistimella varustettu malli MPG 271QR X50, joka pystyy ottamaan viisi kuvaa sekunnissa ja tunnistaa sen ansiosta esimerkiksi pelaajan lähtemisen tietokoneen äärestä ja osaa säätää automaattisesti näytön kirkkautta tai vaikkapa siirtyä lepotilaan.

Tarkemmin MSI:n Computex-uutuuksista voi lukea valmistajan lehdistötiedotteesta alta. Uutuuksien hinnat ja saatavuusajankohdat selvinnevät tuonnempana.

Lähde: MSI