Googlen uusi Ironwood-tekoälykiihdytin on suunniteltu erityisesti päättelytehtäviin ja yksi 9216 sirun palvelin yltää jopa 42,5 eksaFLOPSin suorituskykyyn FP8-tarkkuudella.

Google on yksi tekoälykiihdytinten pioneereista ja yhtiö onkin käyttänyt omia Tensor Processing Unit -tekoälykiihdyttimiään jo reilut kymmenen vuotta. Nyt yhtiö on julkaissut jo seitsemännen sukupolven TPU-kiihdyttimensä, Ironwoodin.

Ironwood on Googlen mukaan sen ensimmäinen nimenomaan päättelytehtäviin suunniteltu tekoälykiihdytin. 7. sukupolven TPU-kiihdyttimen luvataan olevan luonnollisesti aiempaa tehokkaampi ja yhtiön energiatehokkain tekokälykiihdytin tähän mennessä.

Google on valitettavan niukkasanainen Ironwoodin teknisistä ominaisuuksista. Se on suunniteltu käytettäväksi usean piirin konfiguraatioissa. Yhdellä emolevyllä on neljä Ironwoodia ja Google Cloud -asiakkaille tuodaan saataville kevyempiin kuormiin tarkoitettu 256 sirun ja raskaisiin tehtääviin suunniteltu peräti 9216 sirun palvelinkonfiguraatio. Sirujen välistä Inter-Chip Interconnect- eli ICI-väylää on päivitetty ja se tarjoaa nyt 1,2 Tt/s kaksisuuntaista kaistaa.

Kunkin Ironwood-sirun tukena on 192 Gt HBM-muistia ja muistikaistaa niille on tarjolla yhteensä 7,4 teratavua sakunnissa. HBM:n versiota ei ole tarkennettu, mutta kahdeksan muistipinon perusteella ja kaistan perusteella kyseessä on HBM3E-muistit maksimia matalammilla kellotaajuuksilla. Yksi Ironwood siru yltää 4614 TFLOPSin suorituskykyyn FP8-tarkkuudella ja yksi 9216 sirun palvelin jopa 42,5 eksaFLOPSiin.

6. sukupolven Trillium TPU-kiihdyttimeen verrattuna uusi Ironwood tarjoaa viisinkertaista laskentatehoa samalla tarkkuudella, kuusinkertaisesti HBM-muistia 4,5-kertaisella kaistalla ja 1,5-kertaista sirujen välistä kaistaa ICI-väylällä.

Lähde: Google