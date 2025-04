"Early Valve Engineering 34 Prototype Steam Deck" -laitteen pyyntihinta oli 2999 dollaria, mutta myyjä hyväksyi tuntemattoman ostajan 2000 dollarin tarjouksen.

Valven Steam Deck toi käsikonsoliluokan tietokoneet kaikkien huulille. Ennen valmista tuotetta oli yhtiö kävi läpi luonnollisesti useita erilaisia prototyyppejä, joista yhtiön Pierre-Loup Griffais on julkaissut X:ssä kuvia ja videon.

Nyt yksi Valven prototyypeistä on ilmeisesti päätynyt aivan vääriin käsiin, sillä sellainen on löytänyt tiensä eBayhyn ja sieltä uuden omistajan käsiin 2000 dollarin hintaan. Myynti-ilmoituksen mukaan kyseessä on aikaisen vaiheen prototyyppi, tarkemmin kyse on Engineering Sample 34 -mallista. Prototyyppilaite on toimiva.

Valven prototyyppi Steam Deck on varustettu Picasso-järjestelmäpiirillä, mikä tarkoittaa Zen+-prosessoriytimiä ja Vega-grafiikkaohjainta. Griffaisin mukaan Picasso-sukupolven piiri tarjosi noin puolet myyntiin tulleessa Steam Deckissä olleen Aerithin eli muissa yhteyksissä Van Goghina tunnetun prosessorin suorituskyvystä. Steam Deckin OLED-malleissa on puolestaan käytössä Sephiroth-koodinimellinen prosessori, joka on valmistettu pienemmällä 6 nanometrin luokan valmistusprosessilla.

Prototyypin prosessori ei ole ainut heikompi ominaisuus myyntiin tulleeseen verrattuna. Myyntimallissa on muistia 16 Gt ja tallennustilaa 64 Gt, 512 Gt tai 1 Tt, kun tässä prototyypissä on muistia 8 Gt ja Sk hynixin valmistamaa NVMe-tallennustilaa 256 Gt.

Aika näyttää, tuoko Steam Deck -prototyypin omistaja uuden ostoksensa parrasvaloihin jossain kohteessa esimerkiksi suorituskykytestien muodossa.

Lähde: Notebookcheck