Geekbench-testituloksissa GeForce RTX 5060 Ti on OpenCL-rajapinnalla 12,5 ja Vulkan-rajapinnalla 14,4 prosenttia nopeampi, kuin GeForce RTX 4060 Ti.

NVIDIA julkaisi CES 2025 -messuilla vuoden alussa GeForce RTX 50 -sarjan neljän mallin voimin. Kaikki neljä mallia ovat ehtineet jo myyntiin ja nyt on aika valmistautua entistä edullisempiin malleihin.

Aiemmissa vuodoissa on käytännössä jo varmistunut NVIDIAn suunnittelevan ainakin GeForce RTX 5060 Ti-, RTX 5060- ja RTX 5050 -näytönohjaimia täydentämään RTX 50 -sarjaa. Nyt nettiin on putkahtanut useita vuotoja tulevista RTX 5060 Ti -malleista.

Geekbenchin tulostietokantaan on ilmestynyt tulokset MSI:n GeForce RTX 5060 Ti -näytönohjaimella sekä OpenCL- että Vulkan-rajapinnoilla. Näytönohjain nettoaa testissä OpenCL:llä 146 234 pistettä ja Vulkanilla 140 147 pistettä. Viime sukupolven GeForce RTX 4060 Ti -malliin verrattuna OpenCL-tulos on 12,5 ja Vulkan-tulos 14,4 % parannus. Geekbench listaa näytönohjaimessa olevan 36 ”Compute Unitia” eli NVIDIAn tapauksessa 4608 CUDA-ydintä. Testatun näytönohjaimen raportoitu maksimikellotaajuus testissä oli 2647 MHz ja muistia on tarjolla 16 Gt.

VideoCardz on saanut haltuunsa myös kuvia MSI:n tulevista RTX 5060 Ti -malleissa. Kuvissa kameralle poseeraavat kahdella tuulettimella varustetut Inspire 2X- ja Gaming-mallit sekä kolmella tuulettimella varustetut Gaming Trio- ja Gaming Trio White -mallit. Inspire 2X eroaa joukosta selvästi, sillä kolme muuta mallia on varustettu 12V-2×6-lisävirtaliittimellä ja Inspire 2X vanhemmalla 8-pinnisellä PCI Express -lisävirtaliittimellä. Kuvat varmistavat samalla sen, että RTX 5060 Ti:n kohdalla PCIe x16 -liittimestä on käytössä vain puolet, eli PCIe x8.

