Google julkaisi Android 11 -käyttöjärjestelmäpäivityksen

Android 11 tulee ensimmäisenä saataville OTA-päivityksenä yhtiön omille Pixel-puhelimille 2- ja 2 XL -malleista lähtien sekä valikoiduille OnePlussan, Xiaomin, Oppon ja Realmen puhelimille.

Google jätti jälkiruuista johdetut nimet käyttöjärjestelmilleen historiaan viime vuonna julkaistun Android 10:n myötä. Tämän vuotinen Android-päivitys onkin tunnettu virallisesti vain numerollaan 11, vaikka joitain viitteitä jälkiruokanimiin liittyvään R-kirjaimeenkin on vielä löytynyt.

Android 11:n testausvaiheessa on käyty läpi nyt kolme Developer Preview -versiota ja kolme Beeta-versiota ja nyt Google on saanut valmiiksi myös lopullisen version käyttöjärjestelmästä. Yhtiö on aloittanut tänään lopullisen Android 11 -päivityksen OTA-jakelun Pixel-älypuhelimilleen Pixel 2:sta lähtien. Täysi lista tuetuista malleista pitää sisällään siis mallit Pixel 2, 2 XL, 3, 3 XL, 3a, 3a XL, 4, 4 XL ja 4a. Lisäksi päivityksen pitäisi tulla saataville tänään valikoiduille OnePlussan, Xiaomin, Oppon ja Realmen puhelimille.

Googlen mukaan Android 11:n merkittävimpiä uudistuksia ovat esimerkiksi eri pikaviestinten viestien keskittäminen ilmoitusvalikossa samaan paikkaan, Facebook Messengeristä tutut liikuteltavat Bubbles-ikonit, jotta keskusteluihin vastaaminen ei vaadi sovelluksesta toiseen hyppimistä sekä sisään rakennettu näytön sisällön nauhoitus. Myös äänen nauhoitus onnistuu ilman erillistä sovellusta.

Älylaitteiden hallintaan pääsee nyt kätevästi painamalla pitkään virtapainiketta, mediatoistimien hallinta on siirretty ilmoitusvalikossa ylimmäksi varsinaisten ilmoitusten päälle ja Android Auton luvataan toimivan kaikissa sitä tukevissa ajoneuvoissa langattomasti puhelimella kuin puhelimella.

Tietosuojaa on parannettu antamalla mahdollisuus antaa sovelluksille uutena vaihtoehtona kertaluontoinen lupa kameran, mikrofonin ja sijainnin käyttöön. Lisäksi käyttöjärjestelmä tulee resetoimaan automaattisesti kyllin pitkään käyttämättä olleiden sovellusten luvat ja Google Play -sovelluskaupasta tullaan jakamaan entistä enemmän järjestelmäpäivityksiä, jotta puhelin voidaan pitää mahdollisimman tietoturvallisena ilman valmistajakohtaisia käyttöjärjestelmäpäivityksiä.

Lähde: Google