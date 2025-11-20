Uusi Gemini 3 on jo käytössä esimerkiksi Googlen hakupalvelussa sekä Gemini-sovelluksessa.

Googlen vuonna 2023 julkaisema tekoäly tunnettiin aluksi nimellä Bard, mutta se ristittiin uudelleen Geminiksi vielä saman vuoden aikana. Nyt vajaat kaksi vuotta myöhemmin Gemini on ehtinyt jo kolmanteen sukupolveensa.

Uusi Gemini 3 on parantunut käytännössä joka osa-alueella ja on siirtynyt suoraan LMArenan testien piikkipaikalle. Se voittaa aiemman Gemini 2.5 -mallin jok’ikisessä testissä. Mallin merkittävimmät parannukset ovat multimodaalisen sisällön ymmärryksessä, tekoälyagentti-toiminnassa sekä syvällisempään ajatteluun ja päättelykykyyn.

Myöhemmin saataville tuleva Gemini 3 Deep Think –tila parantaa multimodaalisessa ymmärryksessä ja päättelykyvyssä vielä entisestään. Sen kerrotaan saavuttavan Humanity’s Last Exam -testissä nyt 41 %:n tuloksen, kun Gemini 3 Pro jää 37,5 %:iin ja Gemini 2.5 Pro 21,6 %:iin. Kilpailevista malleista GPT-5 Pro saavuttaa testissä 30,7 % tuloksen. Toinen Deep Thinkin valttikortti on ARC-AGI-2-testi, jossa se nettoaa 45,1 %, kun Gemini 3 Pro jää 31,1 %:iin ja 2.5 Pro 4,9 %:iin. Kilpailevista malleista ARC-AGI-2:ssa pärjää parhaiten GPT 5.1 17,6 % tuloksella.

Gemini 3 otettiin välittömästi käyttöön Googlen haussa ja AI Mode –tilassa sekä Gemini-sovelluksesa. Gemini Pro –versio on puolestaan heti Google AI Pro- ja Ultra –tilaajien käytössä, tosin toistaiseksi vain Yhdysvalloissa. Googlen mukaan Gemini 3:n turvallisuutta ja on testattu erittäin laajasti paitsi yhtiön itsensä toimesta, myös ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Mallin pitäisi olla aiempia malleja paremmin turvassa erilaisilta hyökkäyksiltä.

Lähde: Google