Teknisten ominaisuuksien lisäksi vuodettu on myös muutama renderöintikuva.

Samsungin helmikuulle odotetusta Galaxy S26 -älypuhelinmallistosta on vuodettu nettiin teknisiä ominaisuuksia ja myös renderöintikuvia. Kuvien taustalla on tunnettu mobiiliaiheisten tietojen vuotaja Steve ”OnLeaks” Hemmerstoffer.

Uudet S26-mallit näyttävän luottavan tuttuun Galaxy-ulkoasuun viime vuosilta ja olevan vuotojen mukaan hieman aiempaa ohuempia. S26-perusmallin kerrotaan painavan 164 grammaa 6,9 millimetrin paksuudella, kun taas S26+:lla ja S26 Ultralla samat lukemat ovat 191 g & 7,3 mm sekä 214 g & 7,9 mm. Suuria muutoksia ei siis ole mittasuhteisiin luvassa S25-mallistoon verrattuna, mutta joitain millimetrin kymmenyksiä on paksuudesta viilattu.

Järjestelmäpiirien osalta Samsungin omat piirit näyttäisivät tekevän paluun S26:ssa ja S26+:ssa – ainakin meillä Euroopassa –, sillä malleille huhutaan valmistajan tulevaa ja varsin suorituskykyistä Exynos 2600 -piiriä (2 nm). Sen sijaan Qualcommin Snapdragon 8 Elite Gen 5 -piirin kerrotaan olevan S26 Ultran sisässä markkina-alueesta riippumatta. Huhuja liikkuu myös Exynosilla varustettujen mallien muutamaa kymppiä alemmasta suositushinnasta Snapdragon-variantteihin verrattuna, joita nähdään todennäköisesti ainakin Yhdysvalloissa.

RAM-muistin ja tallennustilan osalta S26:lle ja S26+:lle raportoidaan 12 & 256 ja 12 & 512 gigatavun vaihtoehtoja. S26 Ultra saa samat vaihtoehdot ja lisäksi vielä 12 Gt & 1 Tt:n variantin. Vaihtoehdot ovat siis samat edeltäjämalliston kanssa, paitsi S26:n kohdalla, joka näyttää jättävän 128 Gt:n tallennustilan kokonaan väliin. Puhelinten RAM-muistin kerrotaan olevan LPDDR5X-tyyppiä nopeudella 10,7 GT/s. Lisähuomiona S26 Ultra saanee kuitenkin 16 Gt:n RAM-muistin Kiinassa.

Lisäksi S26 Ultra -huippumallin kamera käyttänee samaa ISOCELL HP2 -kamerasensoria 200 megapikselin tarkkuudella kuin S25 Ultrakin, mutta suuremmalla f1.4-aukolla aiemman f1.7:n sijaan.

Samsung ei ole vielä virallisesti tiedottanut tulevasta Galaxy S26 -mallistostaan.

Lähde: GSMArena (1, 2, 3, 4)