Qualcommin matka PC-maailmassa ei alkanut turhan ruusuisesti. Vaikka Snapdragon X –piirit löysivät myös omat faninsa, onnistuivat sen Elite- ja Plus-mallit yhdessä nappaamaan alle prosentin markkinaosuuden.

Yhtiö on panostanut vahvasti toisen sukupolven Snapdragon X2 –alustaan ja etenkin sen Elite-malliin. Siinä missä ensimmäisen sukupolven Snapdragon X Elitessä oli parhaimmillaan 12 ensimmäisen sukupolven Oryon-ydintä, on X2 Elitessä parhaimmillaan 12 Prime- ja 6 Performance-luokan 3. sukupolven Oryon-ydintä. Kaksi sukupolvea uudemman arkkitehtuurin ohella myös ydinten kellotaajuuksia on saatu nostettua alkuperäiseen X Eliteen verrattuna.

Qualcomm ei ikinä paljastanut liikoja yksityiskohtia ensimmäisen sukupolven Snapdragon X Eliten grafiikkaohjaimesta, mutta toisen sukupolven täysin uudelleen suunnitellun grafiikkaohjaimen kerrotaan olevan jopa 2,3-kertaa niin nopea, kuin ensimmäisessä sukupolvessa. Luku on saatu 20 eri ikäisen pelin testissä 1080p-resoluutiolla ja Medium asetuksin ilman skaalauksia.

Yhtiö ei ole tyytynyt vertailemaan grafiikkaohjaintaan vain omaan menneeseensä, vaan kehuu sen olevan myös kilpailijoitaan nopeampi. Qualcomm on ottanut X2 Elite Extreme –huippumallin verrokeiksi Intelin Core Ultra 9 288V –prosessorin (Lunar Lake) Arc 140V:llä ja AMD:n Ryzen AI 9 HX 370 –prosessorin (Strix Point) Radeon 890M:llä. Yhtiön omassa 27 pelin testissä huippumalli Snapdragon X2 Elite Extreme jättää Core Ultra 9 288V:n jälkeensä keskimäärin 50 % ja Ryzen AI 9 HX 370:n keskimäärin 29 %:n erolla. Testit ajettiin 1080p-resoluutiolla Medium-asetuksin ja ilman skaalaimia.

Qualcomm on sitoutunut myös päivittämään grafiikkaohjaimensa ajureita säännöllisesti ja julkaisemaan sille pelikohtaisia optimointeja. Snapdragon Control Center pitää ajurit halutessa automaattisesti ajantasalla ja se osaa myös optimoida pelien asetuksia. Lisäksi se mahdollistaa näytönohjaimen suorituskyvyn säätämisen ohjelmistopohjaisesti. Yhtiön lukujen mukaan sen prosessorit, grafiikkaohjain ja ajurit on validoitu jo tuhansille eri sovelluksille ja peleille ja niiden pyörittävän jopa 90 % pelatuimista peleistä heti niiden julkaisussa. Näytönohjain tukee DirectX 12.2 Ultimatea, Vulkan 1.4:ää, OpenCL 3.0:aa sekä SYCL:iä.

Lähde: VideoCardz