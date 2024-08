Google julkaisi Pixel 9 -sukupolven neljän mallin voimin

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ja Pixel 9 Pro Fold ovat ensimmäiset virallisesti myös Suomessa myyntiin saapuvat Pixel-puhelimet.

Google on julkaissut tänään uuden sukupolven Pixel-älypuhelimet, Pixel Watch -kellot sekä Pixel Buds Pro 2 -kuulokkeet. Yhdeksännestä puhelinsukupolvesta tekee kotimaisesta näkökulmasta merkittävän erityisesti se, että Google tuo tuotteensa vihdoin virallisesti myyntiin myös Suomessa.

Googlen uusi puhelinsukupolvi on kokenut huomattavia uudistuksia ulkonäköönsä, sillä takakameran saareke ei yllä enää puhelimen laidasta laitaan, vaan on perinteisemmän saarekkeen mallinen, vaikkakin edelleen vaakatasossa perinteisemmän pystyasettelun sijasta. Myös reunoiltaan pyöristyvästä takakannesta on siirrytty selvästi kulmikkaampaan malliin.

9. sukupolven Pixel-puhelimet eroavat toisistaan muutoinkin kuin kokonsa puolesta. Siinä missä Pixel 9 Pro ja Fold saavat selkäänsä satiinimaisen mattapintaisen Gorilla Glass Victus 2 -suojalasin, on Pixel 9:ssä menty kiilto edellä, vaikka käytössä onkin sama Victus 2 -suojalasi. Kyljissä mennään päinvastoin, eli Pixel 9:ssä on satiinimainen mattapinta, kun 9 Prossa mennään kiiltävin kehyksin.

Tekoäly on luonnollisesti vahvasti läsnä myös Googlella ja uuden sukupolven puhelimet sisältävät yhtiön Gemini-tekoälyominaisuuksia joka nurkan takana. Virtanappia pitkään painamalla aktivoituva Gemini osaa lukea tarpeen tullen esimerkiksi Gmailiin saapuneet kutsut ja ehdottaa kontekstin perusteella vaikkapa lähistöltä löytyviä kauppoja lahjan ostoon tai kukkakimpun hakemiseen. Pixel 9 Pro ja Pro Fold saavat lisäksi Google One AI Premium -paketin, mikä sisältää vuoden ilmaisen käyttöoikeuden kehittyneempään Gemini Advanced -tekoälyyn.

Google Pixel 9:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 152,8 x 72 x 8,5 mm, 198 grammaa

100 % kierrätetty alumiinirunko, Gorilla Glass Victus 2 -suojalasi edessä ja takana

Suojaus: IP68

6,3” 2424×1080 Actua (LTPO AMOLED, 20:9, 422 PPI, 60-120 Hz Smooth Display, 1800 nitin maksimi ja 2700 nitin maksimi piikkikirkkaus, HDR)

Google Tensor G4 -järjestelmäpiiri (1 x 3,1 GHz Cortex-X4, 3 x 2,6 GHz Cortex-A720, 4 x 1,95 GHz Cortex-A520, Mali-G715)

Google Titan M2 -tietoturvapiiri

12 Gt RAM-muistia, 128 tai 256 Gt tallennustilaa

5G (n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/30/38/40/41/66/71/75/76/77/78/79), LTE, nano-SIM ja eSIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, Beidou, GALILEO, QZSS, NavIC

Kaksoistakakamera: 50 megapikselin laajakulma (82°), f/1.68, 1/1,31” sensori, OIS + EIS, Octa PD 48 megapikselin ultralaajakulma (114°), f/1,7, 1/2,55” sensori, Quad PD Yhteinen LDAF-anturi tarkennukseen 4K 60 FPS videokuvaus

10,5 megapikselin etukamera (95°), f/2.2, 4k 60 FPS videokuvaus

4700 mAh akku (min. 4558 mAh), USB-C 3.2, 45 W latausteho, 15 W langaton lataus (Qi), käänteinen lataus

Android 14

Google Pixel 9 Pron ja Pro XL:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 9 Pro 152,8 x 72 x 8,5 mm, 199 grammaa 9 Pro XL: 162,8 x 76,6 x 8,5 mm, 221 grammaa

100 % kierrätetty alumiinirunko, Gorilla Glass Victus 2 -suojalasi edessä ja takana

Suojaus: IP68

Näyttö 9 Pro: 6,34” 2856×1280 Actua (LTPO AMOLED, 20:9, 495 PPI, 1-120 Hz Smooth Display, 2000 nitin maksimi ja 3000 nitin maksimi piikkikirkkaus, HDR) 9 Pro XL: 6.73” 2992×1344 Actua (LTPO AMOLED, 20:9, 486 PPI, 1-120 Hz Smooth Display, 2000 nitin maksimi ja 3000 nitin maksimi piikkikirkkaus, HDR)

Google Tensor G4 -järjestelmäpiiri (1 x 3,1 GHz Cortex-X4, 3 x 2,6 GHz Cortex-A720, 4 x 1,95 GHz Cortex-A520, Mali-G715)

Google Titan M2 -tietoturvapiiri

16 Gt RAM-muistia, 128 Gt, 256 Gt, 512 Gt tai 1 Tt tallennustilaa

5G (n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/30/38/40/41/66/71/75/76/77/78/79), LTE, nano-SIM ja eSIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.3, UWB, NFC, GPS, GLONASS, Beidou, GALILEO, QZSS, NavIC

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin laajakulma (82°), f/1.68, 1/1,31” sensori, OIS + EIS, Octa PD 48 megapikselin ultralaajakulma (123°), f/1,7, 1/2,55” sensori, Quad PD 48 megapikselin telekamera (f/2.8, 1/2,55” sensori, 5x optinen zoom, OIS + EIS, Quad PD Yhteinen LDAF-anturi tarkennukseen 8K 30 FPS Video Boost -kuvaus, 4K 60 FPS videokuvaus

42 megapikselin etukamera (103°), f/2.2, Dual PD, 4k 60 FPS videokuvaus

4700 mAh akku (min. 4558 mAh), USB-C 3.2, 45 W latausteho, 21 W langaton lataus (Qi), käänteinen lataus

Android 14

Google Pixel 9 Pro Foldin tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: suljettuna 155,2 x 77,1 x 10,5 mm, avattuna 155,2 x 150,2 x 5,1 mm, 257 grammaa

100 % kierrätetty alumiinirunko, Gorilla Glass Victus 2 -suojalasi edessä ja takana

Suojaus: IPX8

6,3” 2424×1080 Actua (LTPO AMOLED, 20:9, 422 PPI, 60-120 Hz Smooth Display, 1800 nitin maksimi ja 2700 nitin maksimi piikkikirkkaus, HDR)

Google Tensor G4 -järjestelmäpiiri (1 x 3,1 GHz Cortex-X4, 3 x 2,6 GHz Cortex-A720, 4 x 1,95 GHz Cortex-A520, Mali-G715)

Google Titan M2 -tietoturvapiiri

16 Gt RAM-muistia, 256 tai 512 Gt tallennustilaa

5G (n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/30/38/40/41/66/71/75/76/77/78/79), LTE, 5G mmWave (n257/n258/n260/n261), nano-SIM ja eSIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.3, UWB, NFC, GPS, GLONASS, Beidou, GALILEO, QZSS, NavIC

Kolmoistakakamera: 48 megapikselin laajakulma (82°), f/1.7, 1/2” sensori, OIS + EIS, Quad PD 10,5 megapikselin ultralaajakulma (127°), f/2,2, 1/3,4” sensori, Dual PD 10,8 megapikselin telekamera, f/3.1, 1/3,2” sensori, 5x optinen zoom, OIS + EIS, Dual PD Yhteinen LDAF-anturi tarkennukseen 4K 60 FPS videokuvaus

10 megapikselin etukamera (87°), f/2.2, Dual PD, 4k 60 FPS videokuvaus

4650 mAh akku (min. 4560 mAh), USB-C 3.2, 45 W latausteho, 23 W langaton lataus (Qi)

Android 14

Kuten jo todettua, uudet Pixel-puhelimet tulevat nyt saataville ensi kertaa myös Suomessa. Kaikki neljä mallia ovat saatavilla Obsidian- ja Porcelain-väreissä, jonka lisäksi perusmalli tulee saataville myös Peony- ja Wintergreen-väreissä ja Pro sekä Pro XL Hazel- ja Rose Quartz -väreissä.

Pixel 9 on hinnoiteltu Suomessa alkaen 949 euroon, Pixel 9 Pro alkaen 1149 euroon, Pixel 9 Pro XL alkaen 1249 euroon ja Pixel 9 Pro Fold alkaen 1989 euroon. Kauppoihin puhelimet saapuvat tiputellen siten, että Pixel 9 ja Pixel 9 Pro XL löytyvät hyllyistä 22. elokuuta, Pixel 9 Pro Fold 4. syyskuuta ja Pixel 9 Pro 9. syyskuuta.

Lähde: Googlen lehdistömateriaalit (sähköposti)