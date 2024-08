Pixel Watch 3 tulee ensimmäistä kertaa saataville 41 mm:n ohella myös 45 mm:n versiona ja Pixel Buds Pro 2:t ovat saaneet sisälleen uuden Tensor A1 -piirin.

Google on pitänyt tänään #MadeByGoogle ’24 -julkaisutapahtuman, jossa julkaistiin mm. uudet 9. sukupolven Pixel -puhelimet, jotka tulivat nyt ensi kertaa saataville myös Suomeen. Puhelinten ohella tapahtumassa julkaistiin myös uudet Pixel Watch 3 -kellot sekä Pixel Buds Pro 2 -kuulokkeet.

Google Pixel Watch 3 tulee nyt ensi kertaa saataville kahdessa koossa. Mukana ovat aiemmista sukupolvista tuttu 41 mm:n näytöllä varustettu malli ja uutena 45 mm:n näytöllä varustettu malli. Mallista riippumatta käytössä on Actua-näyttö, mikä Googlen sanakirjan mukaan tarkoittaa LTPO AMOLED -paneelia. Näytöt yltävät jopa 2000 nitin kirkkauteen ja minimissään kirkkauden voi tiputtaa 1 nitiin aina päälle olevan näytön osalta. Näytöt tukevat 1-60 vaihtelevaa virkistystaajuutta ja paneelin suojana on Corningin Gorilla Glass 5 -lasi. 41 mm:n malli ansaitsee lisämaininnan jopa kokonaisen millimetrin kaventuneista surureunoista näytön ympärillä.

Molemmissa kelloissa sykkii viime sukupolven tapaan Qualcommin Snapdragon Wear 5100 -järjestelmäpiiri ja erillinen Cortex-M33 -apuprosessori. Muistia järjestelmäpiirin tukena on edelleen 2 Gt ja eMMC-tallennustilaa 32 Gt. Kellon koneisto on paketoitu kierrätetystä alumiinista valmistettuun runkoon ja vakiona mukana tulee fluoroelastomeeristä valmistettu, miellyttäväksi kuvatulla pinnoitteella varustettu ranneke.

Yhteyksien osalta Pixel Watch 3:t tukevat 4G LTE -yhteyksiä (vain LTE-mallit), Bluetooth 5.3:a Bluetooth Audio LE -tuella, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax -yhteyksiä 2,4 ja 5 GHz:n taajuudella (Wi-Fi 6), NFC:tä sekä UWB:tä (Ultra-Wideband). Paikannuspalveluista tuettuina ovat puolestaan GPS, Galileo, Glonass, Beidou ja QZSS.

Kellolle virtaa syöttää 41 mm:n kellotaululla 307 mAh:n akku ja 45 mm:n kellotaululla 420 mAh:n akku. Kummankin mallin osalta luvataan 24 tunnin akkukestoa, kun näyttö on aina päällä, tai jopa 36 tuntia virransäästötilassa. Akkua ladataan USB-C-liittimellä varustetulla latauskiekolla, jonka luvataan lataavan 41 mm:n version akun 50 %:iin noin 24 minuutissa, 80 %:iin 35 minuutissa ja täyteen tunnissa. 45 mm:n mallin osalta 50 % tulee täyteen 28 minuutissa, 80 % 50 minuutissa ja koko akku noin 80 minuutissa.

Google on panostanut uusissa kelloissaan entistä enemmän kuntoiluominaisuuksiin. Uusia ominaisuuksia ovat palautumistason seuranta, kardiokuorman seuranta sekä tavoitekuormat ja niiden saavuttamisen seuranta. Palautumistason seuranta antaa palautetta unen, leposykkeen ja sykevaihteluiden perusteella helpottamaan ylirasituksen vaaraa ja kardiokuorma raportoi sydämen rasitustasoista. Fitbitin avulla kello antaa joka aamu lyhyen raportin, joka kertoo, onko jokin terveysmittari heilahdellut normaalin vaihteluvälinsä ulkopuolelle. Se kertoo myös käyttäjän tavoitteista ja niiden saavuttamisesta sekä ottaa sääennusteen huomioon tehdessään ehdotuksia. Mukana on myös uusi Loss of Pulse Detection, joka hälyttää sydämen lakatessa sykkimästä. Ominaisuutta ei mainittu kuitenkaan suomenkielisessä materiaalissa, joten on epäselvää, onko se käytössä myös täällä.

Google Pixel Watch 3 -älykellot saapuvat myyntiin 10. syyskuuta. 41 mm:n malli tulee saataville Matte Black-, Polished Silver-, Champagne Gold- ja Polished Silver -väreissä ja se on hinnoiteltu Wi-Fi-versiona 399 ja LTE-versiona 499 euroon. 45 mm:n värivaihtoehdot ovat Matte Black, Polished Silver ja Matte Hazel ja sen hinta on Wi-Fi-versiona 449 ja LTE-versiona 549 euroa.

Täyslangattomat Pixel Buds Pro 2 -nappikuulokkeet ovat uudistuneet selvästi kelloa enemmän. Kuulokkeista löytyy uusi Tensor A1 -piiri, jonka myötä niiden kokoa on saatu kutistettua jopa 27 % ja samalla kevennettyä huolimatta siitä, että ne ovat aiempaa tehokkaammat ja niiden akku kestää entistä pidempään. Tensor A1 -piiri on kehitetty yhtiön mukaan myös tekoälyominaisuuksia ajatellen ja ilmeisesti saunaillan puolelta mukaan on päässyt mainoslause, joka kehuu sen käsittelevän ääntä 90-kertaisella äänennopeudella. Kuulokkeet tukevat Bluetooth 5.4 -yhteyksiä Bluetooth Audio LE:n ja Super Widebandin kera.

Ääntä kuulokkeissa tuotetaan kookkailla 11 mm:n elementeillä ja niiden sisältä löytyy uusi korkeataajuuskammio, joka varmistaa yhtiön mukaan pehmeän diskantin. Tensor A1 puolestaan mahdollistaa musiikin toistamisen Silent Seal -teknologian ohi, eli aktiivinen melunpoisto ei vaikuta lainkaan toistettavaan musiikkiin. Kuulokkeet osaavat myös aktiivisesti tasata korvan sisäisen paineen.

Pixel Buds Pro 2 -kuulokkeiden aktiivinen melunpoisto on kehittynyt entisestään ja Silent Seal 2.0 lupaa mukautua ympäristön ääniin jopa 3 megahertsin nopeudella eli 3 miljoonaa kertaa sekunnissa. Se kattaa myös entistä laajemman taajuusalueen ja lupaa karsia tehokkaasti myös aiempaa korkeampia taustaääniä. Käänettävä vakauttaja taas varmistaa kuulokkeiden pysyvän korvissa kovemmassakin menossa. Tensor A1 vaimentaa myös puheluissa taustamelun kummaltakin osapuolelta tehokkaasti.

Tekoälyä on hyödynnetty kuulokkeissa konkreettisesti uudella keskusteluntunnistus-ominaisuudella, joka tunnistaa puheen ja keskeyttää musiikin sekä vaihtaa kuulokkeet äänensuodatin tilaan päästämään keskusteluäänet läpi. Musiikki jatkuu automaattisesti ja kuulokkeet palaavat taustahälyn vaimennustilaan automaattisesti keskustelun loputtua.

Kuulokkeita hallitaan kapasitiivisilla kosketussensoreilla, jotka tukevat sekä napautus- että pyyhkäisyeleitä. Ne tunnistavat korvaan asettamisen infrapunalähestymisanturilla ja latauskotelo puolestaan tietää hall-sensorin avulla onko se auki vai kiinni. Latauskotelo on varustettu kaiuttimella, jota hyödynnettään Paikanna laite -ominaisuutta käytettäessä. Kuulokkeet on suojattu pölyltä ja vedeltä IP54-sertifikaatin mukaisesti ja kotelo IPX4:n veroisesti vedeltä. Kuulokkeiden strategiset mitat ovat keskikokoisilla kuulokepäillä 22,74 x 23,08 x 17,03 mm ja 4,7 grammaa, kun kotelo on kooltaan 25 x 49,9 x 63,3 mm ja painoltaan 65 grammaa, kun kuulokkeet ovat kotelon sisällä.

Pixel Buds Pro 2 -kuulokkeet saapuvat Suomessa myyntiin 26. syyskuuta ja ne on hinnoiteltu 249 euroon. Värivaihtoehtoja ovat Porcelain, Hazel, Wintergreen ja Peony, mutta kaikki värit eivät tule saataville kaikilla markkina-alueilla.

