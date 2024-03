Android 15 Developer Preview 2 ei tarjoa vielä juurikaan kuluttajia suoraan koskettavia ominaisuuksia.

Google on julkaissut toisen Developer Preview -esiversion tulevasta Android 15 -mobiilikäyttöjärjestelmästään. Developer Preview -versiot eivät ole tarkoitettu päivittäiseen käyttöön, vaan ensisijaisesti kehittäjä- sekä testikäyttöön.

Developer Preview 2 -versio tuo merkittävimpänä uutena ominaisuutena tuen satelliittiyhteyksille järjestelmätasolla. Parannuksia on tehty myös rajapintatasolla PDF-tiedostojen näyttämiseen, sillä tuettuna on salasana-salatut tiedostot sekä valitseminen, etsiminen ja muokkaaminen PDF-tiedostossa. Ensimmäinen Developer Preview -versio nähtiin viime kuussa. ja tuttuun tapaan se on suunnattu nimensä mukaisesti kehittäjien tarpeisiin tarjoten uutta ensisijaisesti ”pellin alla” suorituskykyparannusten, tietoturvaominaisuuksien, rajapintojen, laajennusten ja tuettujen laitteiden osalta, joten kuluttajia kiinnostavia uusia ominaisuuksia ei ole vielä laajemmalti tarjolla.

Android 15 Developer Preview 2 on asennettavissa Googlen Pixel 6, 7 ja 8 -puhelimiin manuaalisesti järjestelmäkuvatiedoston avulla. Seuraavaksi on aikataulun mukaan odotettavissa ensimmäinen beetaversio huhtikuun aikana ja vakaaseen vaiheeseen Android 15:n odotetaan siirtyvän kesän aikana. Lopullinen julkaisuversio nähdään tuttuun tapaan syksyllä.

Lähde: Android Developers Blog