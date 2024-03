Testissä ensisijaisesti suorituskykyiseen 1440p-pelaamiseen suunnattu 610 euron hintainen Radeon RX 7900 GRE -näytönohjain.

AMD toi helmikuun lopulla maailmanlaajuisesti ja myös Suomessa myyntiin Radeon RX 7900 GRE -näytönohjaimen, joka sijoittuu 610 euron hinnallaan 7800 XT:n ja 7900 XT:n välimaastoon ja haastaa rasterointisuorituskyvyssä NVIDIAn uuden GeForce RTX 4070 Super -mallin.

Saimme testiin PowerColorin Radeon RX 7900 GRE Hellhound -mallin, jonka hinta Suomessa on 645 euroa. Tutustumme artikkelissa sen ominaisuuksiin ja suorituskykytestit on ajettu pääasiassa 2560×1440- ja 3840×2160-resoluutioilla. Lisäksi mukana on myös tehonkulutus-, lämpötila- ja melumittaukset sekä ylikellotus/alivoltitustestit.

Lue artikkeli: Testissä AMD Radeon RX 7900 GRE