Chromebook Plus -kannettavien luvataan olevan 12. sukupolven Core i3- tai Ryzen 3 7000 -sarjan prosessorilla jopa kaksi kertaa vuoden takaisia suosituimpia malleja nopeampi.

Google on julkaissut tänään uuden tuotekategorian Chromebook-tietokoneisiin. Erillisen Chromebook Plus -kategorian tarpeen voi kuitenkin nähdä kyseenalaisena, sillä sen käytännössä merkitsevin määritelmä on vähintään kaksinkertainen suorituskyky viime vuoden jälkimmäisen puoliskon myydyimpiin Chromebookeihin verrattuna. Millä suorituskykyä testataan ei ole kerrottu.

Käytännössä vaatimuksia on hieman enemmänkin: prosessorin on oltava vähintään Intelin 12. sukupolven Core i3 tai AMD:n Ryzen 3 7000 -sarjaa, muistia on oltava vähintään 8 Gt, tallennustilaa 128 Gt ja näytön on oltava 1080p-resoluution IPS-paneelilla tai paremmalla. Lisäksi vaatimuslistalta löytyy vähintään 1080p-resoluution webbikamera, joka tukee temporaalista kohinanpoistoa.

Chromebook Plus -kannettavista pitäisi löytyä sisäänrakennettuna Googlen omia sovelluksia, joista ainakin osaa on terästetty uusin AI-ominaisuuksin. Esimerkkinä yhtiö nostaa esiin Google Photos -sovelluksen, jonka Chromebook Plus -versiosta löytyy tekoälypohjainen Magic Eraser, jolla voi kätevästi poistaa valokuvista toivomattomia kohteita. Yhtiö lupaa tuoda lisää tekoälyominaisuuksia suoraan ChromeOS-käyttöjärjestelmään ensi vuoden aikana.

Uudet Chromebook Plus -kannettavat tulevat saataville alkaen 9. lokakuuta. Kannettavia on luvassa tässä vaiheessa Acerilta, Asukselta, HP:lta ja Lenovolta. Yhdysvalloissa veroton lähtöhinta uusille Chromebookeille on $399.

Lähde: Google