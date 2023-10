Samsungilta uusi Galaxy S23 FE -älypuhelin, Tab S9 FE -tabletit sekä Buds FE -kuulokkeet

Samsungin uusi Fan Edition -mallisto sisältää puhelimen, kaksi taulutietokonetta sekä nappikuulokkeet.

Samsung on julkistanut tänään joukon uusia FE-, eli Fan Edition -sarjan laitteita. Päivänvalon näkivät jo pidempään huhujen ja vuotojen kohteena ollut Galaxy S23 FE -älypuhelin, Galaxy Tab S9 FE ja FE+ -taulutietokoneet sekä Galaxy Buds FE -nappikuulokkeet. Samsungin mukaan FE-sarja on tapa tutustua Galaxy-lippulaivalaitteisiin edullisempaan hintaan. FE-mallit on myös suunniteltu toimimaan yhdessä, sillä Multi Control -toiminto mahdollistaa sisällön ja tiedostojen kopioimisen ja liittämisen puhelimen ja tabletin välillä ja Auto Switch -ominaisuus osaa vaihtaa kuulokkeet automaattisesti puhelimen, tabletin ja esimerkiksi television välillä käytön perusteella.

Uusi Galaxy S23 FE on seuraaja io-techissäkin aikanaan testatulle S21 FE -mallille. Ulkomitat ja paino ovat valitettavasti kasvaneet jonkin verran edeltäjästä, vaikka näytön koko onkin pysynyt samana 6,4 tuumassa. Kehys on alumiinia, etu ja takalasi Gorilla Glass viitosta. Materiaalit ovat kierrätettyjä.

Laitteen sisällä hyrrää viimevuotista high-end-rautaa: markkina-alueesta riippuen joko Snapdragon 8 gen 1 tai Exynos 2200. RAM-muistin määrä on nostettu 8 gigatavuun, tallennustilavaihtoehdot ovat samat. Yhteysominaisuudet on luonnollisesti päivitetty ajantasalle, eli tarjolla on WiFi 6e ja Bluetooth 5.3. 4500 mAh akun kerrotaan latautuvan 25 watin teholla puolilleen 30 minuutissa.

Kolmoistakakameraa on uudistettu uudella 50 megapikselin pääkameralla – ultralaajakulmakamera ja 3x telekamera eivät ole uudistuneet. Etukameran resoluutio on pudonnut aiemmasta 32:sta 10 megapikseliin. Yrityksen lippulaivapuhelimien tapaan S23 FE tulee saamaan neljä Android-versiopäivitystä sekä viisi vuotta tietoturvakorjauksia. Saatavilla olevia värivaihtoehtoja ovat Mint, Cream, Graphite ja Purple sekä yksinoikeudella Samsungin omilla sivuilla Indigo ja Tangerine.

Samsung Galaxy S23 FE:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 158 x 76,5 x 8,2 mm

Paino: 209 grammaa

Rakenne: alumiinirunko, Gorilla Glass 5 edessä ja takana, IP68

6,4″ 2340×1080-resoluution Dynamic AMOLED 2X -näyttö, adaptiivinen virkistystaajuus 60-120 Hz

Qualcomm Snapdragon 8 gen 1 tai Exynos 2200 (markkinasta riippuen)

8 Gt muistia

128 tai 256 Gt tallennustilaa

Yhteydet: 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, Dual SIM

Takakamera: 50 megapikselin laajakulma, PDAF, OIS, f1.8 12 megapikselin ultralaajakulma, f2.2, 123 asteen kuvakulma 8 megapikselin telekamera, f2.4, PDAF, 3x polttoväli pääkameraan nähden

Etukamera: 10 megapikseliä, f2.4, 26 mm

4500 mAh akku, 25 watin AFC & QC2.0 -pikalataus, langaton lataus, käänteinen langaton lataus

Android 13, One UI 5.1

Uudet Tab S9 FE ja Tab S9 FE+ -taulutietokoneet ovat seuraajia Tab S7 FE -malleille ja ne asemoituvat kesällä julkaistujen Tab S9 -mallien alapuolelle. S9 FE tarjoaa 10,9-tuumaisen ja S9 FE+ 12,4-tuumaisen IPS LCD -näytön, joista kumpikin tukee 90 hertsin virkistystaajuutta. Molempien mallien alumiinirakenne on IP68-suojattu kalliimpien Tab S9 -mallien tapaan. Laitteiden mukana toimitetaan S Pen -kynä, joka on myöskin IP68-suojattu. Suorituskyvystä vastaa Exynos 1380 -järjestelmäpiiri, joka on tuttu io-techissäkin testatuista keskihintaisista Galaxy A34- ja A54-puhelimista. Muita eroja mallien välillä ovat akun koko sekä FE+-mallista lisänä löytyvä ultralaajakulmakamera takapuolella.

Galaxy Tab S9 FE -perheen tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: Tab S9 FE: 165,8 x 254,3 x 6,5 mm, 523 (Wi-Fi) tai 524 grammaa (5G) Tab S9 FE+: 185,4 x 285,4 x 6,6 mm, 627 (Wi-Fi) tai 628 grammaa (5G)

Rakenne: alumiinirunko, IP68

Näyttö: Tab S9 FE: 10,9” IPS LCD, 16:10, 1440 x 2304, 90 Hz Tab S9 FE+: 12,4” IPS LCD, 16:10, 1600 x 2560, 90 Hz

Exynos 1380 -järjestelmäpiiri

Muisti ja tallennustila: Tab S9 FE: 6 + 128 Gt / 8 + 256 Gt, microSDXC (max 1 Tt) Tab S9 FE+: 8 + 128 Gt / 12 + 256 Gt, microSDXC (max 1 Tt)

Kamerajärjestelmät: Takana 8 megapikselin kamera, FE+-mallissa 8 megapikselin ultralaajakulma Edessä 12 MP ultralaajakulma

Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, 5G-mallissa 5G-tuki

Kahden kaiuttimen AKG-äänentoisto, Dolby Atmos, S Pen

Akku: 45 watin pikalataus Tab S9 FE: 8000 mAh Tab S9 FE+: 10 090 mAh

Android 13, OneUI 5.1.1

FE-malliston täydentää uudet langattomat Galaxy Buds FE -nappikuulokkeet, jotka tarjoavat aktiivisen taustamelun vaimennuksen. Puheluita varten kuulokkeissa on kolme mikrofonia sekä tekoälyä hyödyntävä taustamelun suodatus. Kuulokkeiden luvataan tarjoavan jopa 8,5 tunnin akunkeston yhdellä latauksella sekä yhteensä 30 tuntia latauskotelon kanssa (6 ja 21 tuntia vastamelulla). Saatavilla olevia värivaihtoehtoja ovat grafiitinmusta ja valkoinen.

Samsung Galaxy S23 FE -älypuhelimen hinnoittelu ja saatavuus Suomessa ilmoitetaan myöhemmin. Ulkomailla laite tulee saataville 10. lokakuuta ja Yhdysvalloissa suositushinta on 599 dollaria. Galaxy Buds FE -kuulokkeiden suositushinta on 119 euroa. Ne tulevat Suomessa myyntiin välittömästi yhdessä Tab S9 FE -taulutietokoneiden kanssa. Tablettien hinnoittelu Suomessa on seuraava:

Tab S9 FE Wifi 128Gt – 579€ 5G 128Gt – 679€ Wifi 256Gt – 649€ 5g 256Gt – 749€

Tab S9 FE+ Wifi 128 Gt – 749€ 5G 128 Gt – 849€ Wifi 256 Gt – 849€ 5G 256 Gt – 949€



Lähde: Samsung