Google on kertonut Androidin kehittäjäblogissa uudesta Advanced Flow -ominaisuudesta, jonka avulla käyttäjät voivat jatkossa ladata sovelluksia tuntemattomista ja vahvistamattomista lähteistä, vaikkakin hieman aiempaa hankalammin. Muutosta perustellaan Android-käyttäjien turvallisuudella, vaikka samalla on haluttu säilyttää valinnanvapaus, mikä on tärkeää avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmässä.
Kun käyttäjä haluaa ladata sovelluksen, jota Android pitää epäilyttävänä, hänen on ensin suoritettava Advanced Flow -prosessi, jolla varmistetaan käyttäjän ymmärtävän lataamiseen liittyvät riskit. Prosessiin kuuluu esimerkiksi kysymyksiä, joilla selvitetään, onko käyttäjä mahdollisesti jonkin ulkopuolisen tahon – kuten verkkohuijarin – ohjailtavana. Lisäksi mukaan tulee vuorokauden varoaika, jonka jälkeen sovelluksen voi ladata. Näin pyritään välttämään huijareiden luoma aikapaine, joka on huijausyrityksissä usein keskeisessä osassa, mutta asetuksen voi halutessaan poistaa ensimmäisen varoajan jälkeen. Ominaisuuden hyödyntäminen vaatii Androidin kehittäjätilan aktivoimisen.
Advanced Flow’n on ilmoitettu saapuvan Androidiin elokuun aikana.
Lähde: Android Developers Blog
