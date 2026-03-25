Uudet Galaxy A -sarjalaiset asettuvat 429–619 euron hintahaarukkaan.

Korealainen Samsung on julkaissut uudet keskihintaiset Galaxy A -sarjan puhelimensa mallein A57 ja A37. Mallien edeltäjät viime vuosilta ovat kuuluneet Suomen myydyimpien puhelinten joukkoon, mitä voitaneen odottaa tänäkin vuonna.

Yhtäläisyyksiä puhelimissa on mm. 6,7-tuumainen AMOLED-näyttö FHD+ -resoluutiolla ja 120 hertsin virkistystaajuudella ja 5000 milliampeeritunnin akku 45 watin langallisella latauksella. Myös ohjelmistopäivitystuki Android-versioille ja tietoturvakorjauksille on molemmilla malleilla sama – 6 & 6 vuotta. Edellä mainitut ominaisuudet löytyivät myös viime vuoden A56:sta ja A36:sta, eli kovinkaan suurista generaatiopäivityksistä ei ole kyse.

Myös kamerakattaus on pysynyt molemmissa puhelimissa lähes samana viime vuodesta, eikä mallien välilläkään ole suuria eroja – molemmissa laitteissa on 50 megapikselin pääkamera ja 5 MP:n makrokamera, mutta ultralaajakulmakameran tarkkuus on A57:ssä 12 ja A37:ssä 8 MP. Molemmissa malleissa on 12 MP:n etukamera.

Rautapuolta on päivitetty maltillisesti, sillä A57 on nyt varustettu valmistajan omalla Exynos 1680 -järjestelmäpiirillä, kun taas A37:ssä raksuttaa Exynos 1480. Viime vuonna A56:n ja A36:n sisuksista löytyivät sen sijaan Exynos 1580 ja Qualcommin Snapdragon 6 Gen 3. Niin ikään RAM-muistia kerrotaan jälleen olevan variantista riippuen 6–12 gigatavua ja tallennustilaa 128–256 Gt.

Tekoälyominaisuuksia uusissa Galaxy A -sarjalaisissa on tarjolla Samsungin Awesome Intelligence- ja Googlen Gemini-toimintojen muodossa, mutta Samsung muistuttaa tiedotteessaan, että tuettujen kielten saatavuus voi vaihdella.

Galaxy A57:n ja A37:n tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: A57: Awesome Navy, Awesome Gray, Awesome Icyblue, Awesome Lilac A37: Awesome Lavender, Awesome Charcoal, Awesome Graygreen, Awesome White

Ulkomitat (K × L × P) ja paino: A57: 161,5 × 76,8 × 6,9 mm, 179 g A37: 162,9 × 78,2 × 7,4 mm, 196 g

Suojaluokitus: IP68

Näyttö: 6,7” Super AMOLED, FHD+, 120 Hz

Järjestelmäpiiri: A57: Exynos 1680 (4 nm) A37: Exynos 1480 (4 nm)

RAM-muisti & tallennustila: A57: 8 & 128 Gt / 8 & 256 Gt / 12 & 256 Gt A37: 6 & 128 Gt / 8 & 128 Gt / 8 & 256 Gt / 12 & 256 Gt

Kolmoistakakamera: Pääkamera: 50 MP, f1.8, PDAF, OIS Ultralaajakulmakamera: 12 MP (A57) / 8 MP (A37), f2.2 Makrokamera: 5 MP, f2.4

Etukamera: 12 MP, f2.2

Videokuvaus: Takakamera: 4K 30 FPS, 1080p 60 FPS Etukamera: 4K 30 FPS, 1080p 60 FPS (A57) / 30 FPS (A37)

5G, LTE (Dual-nano-SIM, eSIM)

Wi-Fi 6E & Bluetooth 6.0 (A57) / Wi-Fi 6 & Bluetooth 5.4 (A37), NFC

GPS, Galileo, Glonass, BDS, QZSS

Stereokaiuttimet

Akku: 5000 mAh, langallinen lataus 45 W

One UI 8.5 (Android 16) 6 vuotta Android-versiopäivityksiä, 6 vuoden tietoturvakorjaukset



Samsung Galaxy A57 ja A37 tulevat myyntiin 10. huhtikuuta. Samsung on ilmoittanut suositushinnat eri tallennustilavarianteille, joiden RAM-muistimääristä ei kuitenkaan ole kerrottu sen tarkemmin:

Galaxy A57 (256 Gt) – 619 €

Galaxy A57 (128 Gt) – 549 €

Galaxy A37 (256 Gt) – 529 €

Galaxy A37 (128 Gt) – 429 €

Lähde: Samsung