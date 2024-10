Googlen tekoälypalvelu Geminin kuvia generoiva osa Imagen 3 on päätetty tuoda kaikkien Gemini-käyttäjien saataville riippumatta siitä, onko voimassa maksullinen tilaus vai ei. Kolmanteen versioon ehtineen Imagenin kerrotaan pystyvän luomaan kuvia useilla eri tyyleillä kuten vaikkapa klassisia öljymaalauksia tai nykyaikaista digitaidetta. Googlen suuriin lupauksiin kuuluu muun muassa entistä fotorealistisempi jälki, tarkempi komentojen noudatus ja pienempi artefaktojen määrä luoduissa kuvissa.

Image generation with Imagen 3 is now available to all Gemini users around the world.

Imagen 3 is our highest quality image generation model yet and brings an even higher degree of photorealism, better instruction following, and fewer distracting artifacts than ever before. pic.twitter.com/E8CrcyFcz5

— Google Gemini App (@GeminiApp) October 9, 2024