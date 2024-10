Vaikka Intelin uusi arkkitehtuuri kuluttaa parhaimmillan jopa reilusti yli 100 wattia edeltäjäänsä vähemmän, on pelisuorituskyky saatu pidettyä ennallaan.

Intel on julkistanut tänään odotetut Arrow Lake- eli Core Ultra 2 -sarjan tai 200S -sarjan prosessorit työpöydälle. Uudet prosessorit ovat merkittävä muutos aiempiin sukupolviin nähden, vaikka moni yksityiskohta ehtikin jo tulla tutuksi mobiilipuolelle julkaistujen Lunar Lake -prosessoreiden myötä. Prosessorit valmistetaan TSMC:n N3B-prosessilla ja ne vaativat kaverikseen uuden 800-sarjan emolevyn LGA 1851 -kannalla.

Intelin kertoo Arrow Laken tavoitteena olleen erityisesti energiatehokkuuden parantaminen jopa 40 % pienemmällä tehonkulutuksella samalla kun suorituskyky paranisi monisäikeisissä tehtävissä yli 15 % ja pelisuorituskyky pysyisi ennallaan. Käyttäjäkokemusta Intel lähti parantamaan puolestaan uusilla tekoälyominaisuuksilla, nopeammalla iGPU:lla ja noin 10 astetta pienemmillä lämpötiloilla.

Arrow Laken tehokkaat Lion Cove P-ytimet tarjoavat Intelin mukaan 9 % parempaa IPC:tä viime sukupolven Raptor Cove -ytimiin verrattuna. Ydinten merkittävimmät muutokset ovat olleet liukuluku- ja kokonaislukutehtävien erottelu toisistaan omien entistä leveämpien skedulerien taakse, jopa kahdeksan kertaa leveämpi ennustusyksikkö, paranneltu muistijärjestelmä ja aiempaa pienempien, 16,67 MHz:n hyppäyksin säätyvä kellotaajuus.

Skymont E-ytimet tarjoavat puolestaan jopa 32 % viime sukupolven Gracemontia parempaa IPC:tä. Se on saavutettu muun muassa syventämällä jonoja rinnakkaisuuden parantamiseksi, L2-välimuistin kaistan tuplaamisella, parannellulla haarautumisen ennustuksella, leveämmillä allocation- ja retire-yksiköillä sekä jopa kaksinkertaistetulla ”tekoälysuorituskyvyllä”, millä viitataan liukuluku- ja SIMD-vektorilaskuihin. E-ytimillä on nyt myös pääsy yhteiseen L3-välimuistiin.

Integroitu Xe-grafiikkaohjain perustuu Xe-LPG-arkkitehtuuriin, eli työpöydällä ei päästä vielä tutustumaan uuteen Battlemage-arkkitehtuuriin vaan käytössä on vanha tuttu Alchemist. GPU:ssa on käytössä neljä Xe-ydintä eikä sillä ole tukenaan XMX-matriisiyksiköitä vaan XeSS-tuki toimii DP4a-kiihdytyksen turvin. Säteenseurantayksiköitä on niin ikään neljä. Myös Arrow Laken NPU-tekoälykiihdytin on sukupolven jäljessä mobiilipuolen Lunar Lakea. Meteor Lakesta tuttu NPU 3 yltää parhaimmillaan 13 TOPSin suorituskykyyn.

Intel Core Ultra 200S -prosessoreita tullaan julkaisemaan ensi alkuun viisi eri versiota, joista kaksi eroaa muista vain käytöstä poistetun iGPU:n osalta. Lippulaivana satamaan saapuu Core Ultra 9 285K, jossa on käytössä 8 P- ja 16 E-ydintä ja 5,7 GHz:n maksimikellotaajuus. Pykälää hitaammassa Core Ultra 7 265K:ssa on edelleen 8 P-ydintä, mutta E-ytimiä on käytössä vain 12 ja maksimikellotaajuus jää 5,5 GHz:iin. Pahnan pohjilta löytyy vielä Core Ultra 5 245K, jossa on käytössä 6 P- ja 8 E-ydintä 5,2 GHz:n maksimikellotaajuudella. Core Ultra 7 265K- ja Core Ultra 5 245K -malleista tulee myös F-merkinnällä varustetut variantit ilman GPU:ta. Löydät prosessoreiden tarkemmat tiedot yllä olevasta diasta.

Yhden säikeen suorituskyvyn osalta Intel kehuu Core Ultra 9 285K -lippulaivamallin voittavan AMD:n Ryzen 9 9950X:n noin 4 %:n keskimääräisellä erolla, kun testisovelluksina on Geekbench 6.3, SPECrate 2017_int_base, Cinebench 2024 ja 3DMark CPU Profile. Aiempaan Core i9-14900K -malliin eroa tulee puolestaan keskimäärin noin 8 %. Kaikilla ytimillä ero venähtää Intelin mukaan samoilla sovelluksilla 13 %:iin Ryzen 9 9950X:ää vastaan ja 15 %:iin i9-14900K:ta vastaan. Energiatehokkuutta Intel esittelee toteamalla Core Ultra 9 285K:n tarjoavan puolella tehonkulutuksella jo saman suorituskyvyn, kuin Core i9-14900K ylipäätään ja venyy luonnollisesti suorituskyvyn osalta vielä ylemmäs.

io-techin lukijoita kiinnostanee kuitenkin eniten pelisuorituskyky, joka ei valitettavasti ole juurikaan muuttunut aiemmasta. Suorituskyky 14 pelin otannalla vaihtelee Far Cry 6:n 13 %:n tappiosta F1 23:n 15 %:n voittoon ja suurin osa peleistä on käytännössä vastaavia suorituskykynsä osalta (±3 %). Energiatehokkuus näkyy kuitenkin myös pelipuolella ja yhtiö on nostanut esiin Total War Pharaohin 58 W pienemmällä kulutuksella, Black Myth: Wukongin 34 W pienemmällä kulutuksella, Warhammer Space Marines 2:n jopa 165 W pienemmällä kulutuksella ja Age of Mythology: Retoldin jopa 136 W pienemmällä kulutuksella. Seitsemän pelin otannalla kulutus on laskenut geometrisena keskiarvona 73 wattia. Myös lämpötilat ovat noin 13 °C Raptor Lake Refresh -malleja pienempiä samoissa peleissä.

AMD:n puolelta Intel on valinnut haastajaksi Ryzen 9 9950X:n. Viidentoista pelin testissä suorituskykerot vaihtelevat 285K:n osalta 13 % hitaammasta Cyberpunkista jopa 28 % nopeampaan Total War: Warhammer III Mirrors of Darkensiin, mutta suurimmassa osassa pelejä suorituskyky on 3 %:n sisään eli Intelin laskutavalla tasoissa. Pienemmässä viiden pelin ja viiden hyötysovelluksen vertailussa Intel otti verrokiksi Ryzen 9 7950X3D:n. Peleissä Intelin Core Ultra 9 285K jäi keskimäärin hieman jälkeen ollen kuitenkin parhaimmillaan jopa 15 % nopeampi Civilization VI: Gathering Stormissa, mutta hyötypuolella yhtiö kehui olevansa huonoimmillaankin tasoissa ja parhaimmillaan jopa 30 % nopeampi POV-Ray-testissä.

Sisällöntuotantoa Intel vertaili jälleen Ryzen 9 9950X:ään. Videoiden transkoodauksessa ja toistossa editointiohjelman aikajanalla Core Ultra 9 285K oli yhtiön omissa testeissä täysin omassa luokassaan erojen vaihdellessa 23 %:sta jopa 630 %:iin asti. Cinebenchissä, POV-Rayssä, Blenderissä, UL Procyonissa, PugetBenchissä erot olivat kuitenkin paljon pienempiä 285K:n suorituskyvyn vaihdellessa 10 % hitaammasta 20 % nopeampaan. Tekoälytehtävissä kehuu olevansa 15-50 % tehokkaampi kuin Ryzen 9 9950X, mutta mistään ei käy ilmi tukevatko kyseiset sovellukset NPU:ta vai onko kyse vain prosessorisuorituskyvystä.

Intel on hinnoitellut Core Ultra 5 245KF:n 294 ja 245K:n 309 dollariin, Core Ultra 7 265KF:n 379 ja 265K:n 394 dollariin sekä Core Ultra 9 285K -lippulaivamallin 589 dollariin. Hinnat on ilmoitettu verottomina, joten Suomen hintoihin tulee automaattisesti 25,5 % lisää arvonlisäverosta.

Lähde: Intelin lehdistömateriaalit