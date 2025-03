Google on jälleen Yhdysvaltain oikeusministeriön kynsissä, joka syyttää yhtiötä kuluttajien ja yritysten ryöväämisestä.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on syyttänyt Googlea markkina-aseman väärinkäytöstä useaankin otteeseen viime vuosien aikana – kuten viime syksynä – ja nyt se vaatii yhtiötä jopa luopumaan suositusta Chrome-selaimestaan.

Tapauksen taustalla on mm. aiemminkin esiin nousseita syytöksiä yksinoikeussopimuksista esimerkiksi Applen kanssa, jolle Google on maksanut valtavia summia rahaa saadakseen Google Haun Apple-älylaitteiden oletushakukoneeksi. Samankaltaisia sopimuksia on sovittu muidenkin tahojen kuin Applen kanssa, minkä on katsottu olevan monopoliaseman väärinkäyttöä. Sopimusten kieltämisen lisäksi yksi liittovaltion oikeusministeriön tuoreista vaatimuksista Googlen suuntaan on Chrome-selaimen myyminen, joka antaisi tilaa kilpaileville yrityksille hakukonemarkkinoilla.

Oikeusministeriö perustelee vaatimuksiaan mm. amerikkalaisten valinnanvapaudella, sillä Googlen katsotaan tehneen kansalaiset riippuvaisiksi palveluistaan laittomin ja säännöstelemättömin monopolikeinoin viimeisen vuosikymmenen aikana. Google ei ole vielä virallisesti kommentoinut asiaa.

Lähde: TweakTown