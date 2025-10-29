OLED-paneeleja uumoillaan tuleviin iPad miniin ja Airiin sekä MacBook Airiin.

Bloomberg on raportoinut Applen testaavan OLED-paneeleja tulevien vuosien iPad mini- ja Air-tabletteihin sekä MacBook Airiin. Applen astetta edullisimmissa malleissa on aiemmin totuttu näkemään LCD-paneeleja, kun taas kalliimmissa premium-malleissa on ollut OLED-näytöt, kuten iPad Prossa.

Raportin mukaan iPad miniin on tulossa OLED-paneeli – ja mahdollisesti hinnan korotus – jo ensi vuonna. Lisäksi minin runkoon uumoillaan vesitiiviyttä ja uudistettuja kaiuttimia. Sen sijaan iPad Airiin vastaavaa paneelipäivitystä odotetaan aikaisintaan vasta parin vuoden haarukassa ja MacBook Airiin OLED-näyttöä odotetaan mahdollisesti vasta vuonna 2028. Apple ei kuitenkaan ole virallistanut Bloombergin tietoja.

Lähde: GSMArena