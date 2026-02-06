Aluminium OS saapuu tämän vuoden aikana rajoitetun testijoukon käyttöön ja vuonna 2028 yleiseen jakeluun.

Uutisoimme hiljattain Googlen tulevan Aluminium OS -käyttöjärjestelmän esiintyneen videovuodossa. Aluminium OS tulee korvaamaan ChromeOS:n yhdistämällä sen ja Androidin yhdeksi työpöytäkäyttöjärjestelmäksi, mutta tuoreiden paljastusten valossa prosessi ei tule tapahtumaan yhdessä yössä.

Tuoreimmat paljastukset tulevasta Aluminium OS -käyttöjärjestelmästä tulevat Yhdysvalloissa käynnissä olevasta valtio vastaan Google -oikeudenkäynnistä, jossa Googlen asianajajat ovat varmistaneet yhtiön tulevan hautaamaan ChromeOS:n lopullisesti vuonna 2034, kun sen viimeisen CromeOS-alustan julkaisusta tulee täyteen luvatut 10 vuotta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Aluminium OS -käyttöjärjestelmää jouduttaisiin odottamaan niin pitkälle.

Viimeisimpien huhujen mukaan Aluminium OS:n pitäisi tulla saataville mahdollisesti jo tänä vuonna. Oikeusprosessin dokumentteihin perustuvan raportin mukaan tämä ei kuitenkaan koske tavan käyttäjiä, vaan vain “luoteutut kauppaliset testaajat” tulevat pääsemään käsiksi käyttöjärjestelmään tämän vuoden loppupuolella. Laajempaan käyttöön Aluminium OS:n pitäisi päästä vuoden 2028 aikana.

Maksumuurin takana olevasta The Vergen raportista uutisoinut GSMArena on saanut käsiinsä myös graafin, jossa vertaillaan ChromeOS:n ja Aluminium OS:n rakennetta. Käyttöjärjestelmien firmware- ja rautapuolen elementit ovat identtiset ja rakentuvat varsinaisesta raudasta sekä 1. että 3. osapuolten toimittamista firmwareista. Kernelitasolla ChromeOS-kerneli ja sen sisällä pyörivät ajurit korvataan modulaarisella Generic Kernel Image –arkkitehtuurilla, joka erottaa varsinaisen Android-kernelin ja rautakohtaiset moduulit. ChromeOS:ssä kaikki siitä ylöspäin tapahtuu Userspace-tilassa, kun Aluminium OS:ssä Userspaceen kuuluvat vain natiivit daemon-prosessit ja kirjastot sekä Android Hardware Abstraction Layer eli HAL. Sen yläpuolelta löytyvät vielä Android Framework –kerros järjestelmäpalveluilla, Android-toimintaympäristöllä ja –rajapinnoilla sekä Applications-kerros, jossa pyörivät järjestelmäsovellukset eli käyttöliittymä, Clank eli Chrome ja kuluttajan “zero-party” ja Googlen sovellukset sekä käyttäjäsovellukset, jotka tulevat kolmansilta osapuolilta. Löydät graafin uutisen pääkuvasta.

Lähde: GSMArena