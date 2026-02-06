Raportista ei käy ilmi, tullaanko RTX 50 Super -näytönohjaimet julkaisemaan 2027 puolella vai onko ne hyllytetty lopullisesti.

NVIDIAn odotettiin julkaisevan GeForce RTX 50 Super -päivitysversiot näytönohjaimistaan CES 2026 –messuilla. Ne suunnitelmat kuitenkin peruuntuivat muistikriisin vuoksi ja markkinoille jäi vallalle epätietoisuus niiden lopullisesta kohtalosta.

The Information raportoi nyt, ettei NVIDIA aio julkaista tänä vuonna lainkaan uusia näytönohjaimia, mikä tarkoittaisi, että GeForce RTX 50 Super –päivitysversiot on joko peruutettu kokonaan tai vähintään siirretty ensi vuoteen. Päivitysversioiden odotettiin lähinnä vaihtavan nykyiset 2 gigatavun muistipiirinsä 3 Gt:n kokoisiin sekä mahdollisesti hieman korottavan kellotaajuuksia ja TDP-rajoja.

Sivuston huonot uutiset eivät lopu RTX 50 Super –malleihin, vaan sen mukaan myös GeForce RTX 60 –sarja tulee myöhästymään. CES-messujen aikaan velloneiden huhujen mukaan näytönohjaimet tultaisiin julkaisemaan ensi vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana. The Informationin mukaan julkaisu on nyt kuitenkin ilmeisesti lykätty vuoden 2028 puolelle.

Lähde: Tom’s Hardware