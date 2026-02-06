Kyse on ns. "l33t"-tuotteesta, sillä vain keräilijöille suunnatusta hiirestä oheistarpeineen tulee saataville vain 1337 kappaleen erä 1337 dollarin verottomaan hintaan.

Razer esitteli RazerCon 2024 –tapahtumassa uuden 20th Anniversary Edition –version menneiden aikojen suositusta Boomslang-hiirestä. Hiiren julkaisun piti tapahtua vuonna 2025, mutta sitä ei ikinä tapahtunut.

Nyt Razer on ilmoittanut Boomslang 20th Anniversary Edition –hiiren tulevan myyntiin 10. helmikuuta kello 18:00 Suomen aikaa. Hiirestä julkaistaan saataville vain rajoitettu 1337 kappaleen erä ja hinta on erän koon mukainen: 1337 dollaria.

Mark your calendar. Pre-orders for the Razer Boomslang 20th Anniversary Edition begin February 10 at 8AM PT. Only 1,337 serialized collector sets will ever be made—each priced at $1,337. Once they’re gone, they’re gone. Claim your place in Razer history: https://t.co/c1Ivynj3sX pic.twitter.com/kHAnqcw8J7 — R Λ Z Ξ R (@Razer) February 5, 2026

Alun perin Kärnan tytäryhtiönä aloittanut Razer kehitti ja julkaisi Boomslang-pelihiiren vounna 1999. Kuten korkeimman tason matemaatikot saattavat osata laskea, siitä on jo reippaasti yli 20 vuotta aikaa ja kaikesta päätellen 20. vuosipäivä on sen sijasta laskettu siitä, kun Razer ostettiin konkurssiin ajautuneelta Kärnalta ja irrotettiin omaksi yrityksekseen vuonna 2005. Itsenäistynyt Razer julkaisi vuonna 2007 myös infrapunasensorilla päivitetyn Collectors Edition –version Boomslangista. Razer Boomslangia pidetään yleisesti ensimmäisenä todellisena pelihiirenä, sillä se toi mukanaan korkeat tarkkuudet huolimatta pallotekniikastaan ja makrot.

Boomslang 20th Anniversary Edition on muotoiltu alkuperäisen tapaan, mutta muutoin sitä on modernisoitu. Alunperinkin läpikuultavasta kuoresta on tehty entistä läpinäkyvämpi ikkuna hiiren sisuksiin. Myös pohja on läpikuultavan vihreä. Hiiren optomekaanisella 1000 tai 2000 DPI:n seurannalla varustettu pallo on vaihdettu 2. sukupolven optiseen Focus Pro 45K –sensoriin ja johto Razer Hyperpolling –teknologiaan sekä langattomaan lataukseen mukana tulevan telakan kautta. Hiiren päänäppäimissä käytetään Razerin 4. sukupolven optisia kytkimiä ja näppäinten muovi on vaihdettu polyuretaanipohjaiseen tekonahkaan. Samaa tekonahkaa käytetään myös hiiren muissa läpinäkymättömissä osissa. Pelaajille suunnatuksi hiiren tunnistaa viimeistään sen takaosaa kiertävästä Chroma RGB –valonauhasta.

Vaikka hiiri on päivittynyt moderniin aikaan, voi 1337 dollarin veroton suositushinta kuulostaa tyyriiltä. Rajoitetun painoksen keräilyarvon lisäksi hintaa perustellaan mukana tulevalla Razer Mouse Dock Pro for Razer Boomsland 20th Anniversary Edition- telakalla, sen USB-A-USB-C-kaapelilla, mukana tulevalla erillisellä setillä lasisia hiirentassuja sekä keräilijöihin vetoavalla taululla, jossa on toinen kappale hiiriä purettuna sen eri osiin lasin takana vihreällä valolla valaistuna.

