Googlen Wear OS ja Samsungin Tizen yhtyvät älykellomarkkinoilla

Käyttöjärjestelmien yhdistämisen lisäksi Google ilmoitti, että Wear OS tulee tulevaisuudessa saamaan Fitbitin liikunta- ja terveysseurantaominaisuudet.

Google ei tyytynyt eilisessä Google I/O -tapahtumassa pelkästään esittelemään uusinta Android 12 -käyttöjärjestelmää suurine ulkoasu-uudistuksineen, vaan mukaan mahtui myös päivityksiä valmistajan puettaviin laitteisiin tarkoitetulle Wear OS:lle. Suurimpana uutisena valmistaja kertoi yhdistävänsä voimansa korealaisen Samsungin kanssa yhdistäen Wear OS:n ja Tizenin yhdeksi käyttöjärjestelmäksi.

Samsungin ja Googlen yhteistyön tuloksen lupaillaan tuovan mukanaan parempaa suorituskykyä, pidempää akunkestoa ja laajempaa sovellusvalikoimaa, kuin kummankaan valmistajan aiemmat erikseen toimineet käyttöjärjestelmät. Googlen mukaan tuleva Wear OS käynnistää uusilla järjestelmäpiireillä sovellukset jopa 30 prosenttia nopeammin, minkä lisäksi akunkestokin on parantunut. Käyttöjärjestelmäoptimointien myötä kellojen pitäisi Googlen mukaan pystyä esimerkiksi mittaamaan jatkuvasti sykettä vain silloin tällöin taustalla käyvien sykkeenmittausten sijaan ja silti kestää vielä yön unenmittausten jälkeen seuraavallekin päivälle.

Myös itse Wear OS:n käytettävyyteen on tulossa muutoksia Tizen-integraation seurauksena. Käyttöliittymään on tuotu mukaan painikkeilla toimivia pikakomentoja, joiden avulla on mahdollista liikkua esimerkiksi sovellusten välillä. Lisäksi jo ennestään Wear OS:n kanssa käytössä olleita kiekot-nimeä käyttäviä pikasovelluksia on uudistettu samoin kuin myös Googlen omia perussovelluksia. Samsungilta Wear OS:ään periytyy muun muassa sovelluskehittäjille käytössä oleva wach face design editor, eli työkalu kellotaulujen suunnitteluun.

Uudistukset eivät kuitenkaan jää edes pelkästään Tizenin ja Wear OS:n ekosysteemien yhdistämiseen, vaan samalla Google ilmoitti, että alustalle tulee myös Fitbitin valmistamat terveyden- ja liikunnanseurantaominaisuudet. Epäselväksi jäi, puhutaanko tässä vain mukaan integroitavista sovelluksista, vai sulautetaanko Fitbit syvemmälle käyttöjjärjestelmään.

Samsungin nykyisille Tizeniä käyttäville kelloille uusi Wear OS -versio ei valitettavasti tule saataville, vaikka Tizen yhdistetäänkin siihen. Samsung on kuitenkin luvannut jatkavansa myös Tizen OS:ää käyttävien kellojen tukemista ainakin kolmen vuoden ajan kellon julkaisupäivästä laskettuna.

Googlen WearOS:ää käyttäville laitteille tuleva Tizenin kanssa yhdistynyt WearOS-päivitys voi tulla päivityksenä, mutta vielä toistaiseksi aikatauluista tai siitä, mitkä kellot sen voisivat saada, ei ole minkäänlaisia lupauksia. Asiaa tiedustelleelle 9to5Googlelle Google vastasi jakavansa lisää tietoja käyttöjärjestelmän lopullisen julkaisun yhteydessä myöhemmin tänä vuonna.

