Applen Macintosh Portablen ja Commodore 64:n risteytykseltä näyttävä kannettava perustuu valitettavasti Raspberry Pi -tietokoneisiin, eikä ns. aitoon rautaan tai edes sitä suoraan kopioivaan FPGA-piiriin Commodore 64 Ultimaten tapaan.

Klassikkotietokone Commodore-64:stä oli aikoinaan olemassa kannettavakin versio, Commodore SX-64, Executive-64 tai VIP-64 markkinoista riippuen. Se oli kuitenkin hankala raahattava kuvaputkineen päivineen. Harrastaja Kevin Noki päätti korjata ongelman ja tehdä kannettavan, aikalaisensa näköisen version Commodore-64:stä.

Nokin Portable 64:n suunnittelu perustuu suunnittelultaan Applen Macintosh Portablen ja Commodore-64:n risteytykseen. Hän kertoo tavoitelleensa suunnittelullaan kannettavaa Commodore 64:ää, joka olisi voinut olla todellisuutta 80-luvulla. Kuoret hän 3D-tulosti useammassa eri osassa, joiden liitokset hän tuki metallipinnein.

Ottaen huomioon hiljattain julkaistun FPGA-piirillä alkuperäisen toiminnallisuuden kloonaavan Commodore 64 Ultimaten, on sääli, että kannettava C-64 perustuukin Raspberry Pihin ja emulaattoriin. Tarkemmin Raspberryjä löytyy kannettavasta kaksin kappalein: Varsinaiset aivot eli Raspberry Pi 5 ja Pi Pico, joka toimii näppäimistön ohjaimena. Käyttöjärjestelmäksi hän valitsi suositun VICE-emulaattorin.

Kumarruksena aidolle raudalle Noki teki Portable 64:ään kustomoituja liitinadaptereita sekä käyttää open-CBM-kirjastoa, mikä mahdollistaa esimerkiksi alkuperäisen 1541 5¼-lerppuasemien käytön. Diskettiasema vaati kuitenkin enemmän työtä ja TapeBuddyn toimintojen kääntämistä Arduino Pro Microlle ja sovelluksen muokkaamista hyväksymään sen syöttämät tiedot suoraan emulaattorin käyttöön.

Kannettavan näyttönä toimii 10” 4:3-kokoinen LCD-paneeli, jonka tarkkoja tietoja videolla ei valitettavasti mainita. Noki joutuu muokkaamaan myös sen ohjaimia mahdollistakseen kirkkaussäätimen käytön. Firmwarea hän puolestaan muokkasi sen verran, ettei näyttö näytä esimerkiksi valitun kuvalähteen logoa tai mainintaa signaalin puutteesta, vaan käynnistyy suoraan päälle.

Lähde: Tom’s Hardware