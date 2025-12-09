RS-sarjan virtalähteiden päävirtaliitäntä kääntyy 90 astetta, mikä tuo PC-kokoonpanon kaapelinhallintaan joustavuutta.

Lian Li on julkaissut uudet RS-sarjan virtalähteet, jotka tulevat 1000 ja 1200 watin tehoisina sekä mustana että valkoisena. Uutuuksien erikoisuus on niiden päävirtaliitäntä, jota voi otsikkokuvan mukaisesti kääntää 90 astetta haluamaansa asentoon, jolloin tietokoneen kaapelinhallintaan saadaan enemmän vaihtoehtoja, kun muut virtaliitännät saa osoittamaan joko kotelon etuosaan tai sivulle.

Käännettävän virtaliitännän lisäksi virtalähteissä on kaksi 20+4-pinnistä emolevyn virtaliitäntää, jotka on sijoiteltu yksikön vastakkaisille kyljille, muiden virtaliitäntöjen ollessa päädyssä. Ratkaisu helpottaa emolevyn paksun virtakaapelin ohjaamista kokoonpanolle helpointa reittiä pitkin. Kolmas erikoisuus RS-sarjassa on erillinen USB 2.0 -keskitin, joka kiinnittyy magneettisesti suoraan virtalähteeseen tai vaihtoehtoisesti koteloon, jolloin se vaatii SATA-virtaliittimen. Keskitin tarjoaa neljä USB-lisäliitäntää ja tukee yhteensä kahdeksaa ulkoista USB-laitetta. Keskitin sisältyy 1200 W:n malleihin, mutta sen voi halutessaan hankkia myös 1000-wattisiin variantteihin.

Sertifikaattejakin virtalähteillä riittää, sillä uutuudet ovat hyötysuhteeltaan 80 Plus Gold-, PPLP Gold- ja Cybenetics Platinum -sertifioituja. Tuuletin on nestekidelaakeroitu 135 mm:n malli, joka tukee myös Zero RPM -tilaa. Uusi RS-sarja on myös ATX 3.1 -yhteensopiva.

Lian Lin RS-sarjan virtalähteiden myynti alkoi joulukuun alussa ja niitä odotetaan lähiaikoina myös täkäläisiin kauppoihin. Hinta.fi-sivustolla malliston hinnat liikkuvat noin 155–180 euron hintahaarukassa. Virtalähteille myönnetään 10 vuoden takuu.

Lähde: TechPowerUp