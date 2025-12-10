Yhteen ja samaan 27" paneeliin perustuvat näytöt yltävät 1440p-resoluutiolla 500 ja 720p-resoluutiolla 1000 hertsin virkistystaajuudelle.

Näyttöjen hertsikisassa seuraava rajapyykki on 1000 hertsiä. AMD ja AntGamer ilmoittivat viime syksynä aikovansa julkaista ensimmäisen rajan rikkovan näytön ensi vuoden aikana. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että AOC ja Philips ovat ehtineet edelle.

AOC ja Philips ovat kumpikin julkistaneet WePlay Culture Expo -messuilla Kiinan Shanghaissa ensimmäiset 1000 hertsin rajapyykille yltävät pelinäyttönsä. AOC:n AGON Pro AGP277QK ja Philipsin Evnia 27M2N5500XD perustuvat vähemmän yllättäen yhteen ja samaan paneeliin.

Näyttöjen hyödyntämä 27” paneeli yltää 1440p-resoluutiolla 500 hertsin ja kaksoisresoluutiotuen kautta 720p-resoluutiolla 1000 hertsin virkistystaajuudelle. DisplaySpecifications-sivuston mukaan paneelille luvataan 2000:1 staattinen kontrasti, yhden millisekunnin GtG-vasteaika, laajan värialueen tuki ja VESA DisplayHDR 400 -sertifikaatti. Paneelin tyypistä ei ole tietoa, mutta TechPowerUp näytön ominaisuuksien viittaavan joko IPS- tai VA-paneeliin

Näyttöjen julkaisuaikataulusta ei ole vielä tietoa, mutta kaikella todennäköisyydellä niitä tullaan esittelemään jälleen vuoden alussa CES 2026 -messuilla.

Lähde: TechPowerUp