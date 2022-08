ROG Keris ja Gladius III ovat liki yhdestä puusta veistettyjä, mutta reititin rintamalla saatiin sekä Wi-Fi 6 mesh-reititin että pelaajille suunnattu Wi-Fi 6E -reititin.

Asuksen Republic of Gamers eli tuttavallisemmin ROG on pitänyt Gamescomin aattona Have It All -julkistustapahtuman. Kävimme aiemmissa uutisissa läpi emolevyt ja virtalähteen sekä näyttöuutuudet.

Myös Asuksen hiiritalossa ollaan oltu pieniin päin, sillä kerralla julki tulivat sekä ROG Keris Wireless AimPoint että Gladius III Wireless AimPoint. Vaikka nimet antavatkin kenties muunlaisen kuvan, ovat uudet Keris ja Gladius III -mallit samaa sukua: sisukset ovat samasta puusta ja käytännön erot jäävät ulkomuodon yksityiskohtiin ja painoon.

Molemmat uusista pelihiiristä hyödyntää samaa 36 000 DPI:n tarkkuuteen, 650 tuuman sekuntinopeuteen ja 50 G:n kiihtyvyyksiin yltävää optista ROG AimPoint -sensoria, sekä tuttua ja turvallista 1000 hertsin virkistystaajuutta. Langattomat yhteydet toimii 2,4 GHz:n ROG SpeedNova -teknologialla tai Bluetoothilla, muuta hiiriä voi käyttää myös USB-C-liitäntäisen johdon päässä, mikä lataa sen akkua samalla. 2,4 GHz:n tilassa kummankin tulokkaan akku piisaa parhaimmillaan 119 tuntia.

Hiirten pääkytkimet on toteutettu Push-Fit Switch Socket II -yhteensopivina, eli oletuksena käytössä olevat ROG Micro Switch -kytkimet voi vaihtaa mihin tahansa yhteensopiviin 3-pinnisiin mekaanisiin tai 5-pinnisiin optisiin kytkimiin. Hiirten pohjasta löytyy PTFE-tassut ja hiiren mukana tulee ROG Paracord -USB-kaapeli sekä ROG-painatuksella varustettua oteteippiä.

Sekä ROG Keris Wireless AimPoint että Gladius III Wireless AimPoint tulevat saataville mustina ja Moonlight White -valkoisina. Eroiksi jäävät 4 grammaa painoa ja mahdollisesti pääpainikkeiden materiaali. 75-grammaisen ROG Kerisin kuvauksessa mainitaan PBT-muoviset pääpainikkeet, mutta 79-grammaisen ROG Gladius III:n kuvauksesta vastaavaa mainintaa ei löydy.

Viimeisinä uutuuksina esiltiin kolmikanavainen ROG Rapture GT6 -Wi-Fi-mesh-reititin ja ROG Rapture GT-AXE16000 -Wi-Fi 6E -reititin. Rapture GT6:n kehutaan yltävän jopa 10 samanaikaiseen Wi-Fi-streamiin ja 10 Gbps:n langattomiin nopeuksiin. Peräti yhdeksän sisäisen antennin ja Asus RangeBoost Plus -teknologioiden avulla sen luvataan kattavan lähes 540 neliömetrin alueen. Luonnollisesti pakettiin kuuluu myös RGB-valaistus ja ROG-iskulause ”For Those Who Dare” kaiverrettuna yhdelle sivulle.

ROG Rapture GT-AXE16000 nokittaa nelikanavaisuudellaan ja Wi-Fi 6E -tuellaan. Reitittimestä löytyy Broadcomin seuraavan sukupolven lippulaivatason Wi-Fi-piirisarja ja 2 GHz:n kellotaajuudella toimiva 64-bittinen neliydinprosessori. Langattomien yhteyksien lisäksi GT-AXE16000:stä löytyy kaksi 10 Gbps:n ja neljä 1 Gbps:n verkkoliitäntää, sekä 2,5 Gbps:n WAN-verkkoliitäntä.

Lähde: Asuksen lehdistötiedote