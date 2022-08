Republic of Gamersin Have It All -tapahtumassa esiteltiin uusia pelinäyttöjä sekä OLED- että LCD-markkinoille

OLED-rintamalle saatiin 42- ja 48-tuumaiset mallit, kun 27- ja 32-tuumaisten kokoluokkiin julkistettiin uusia Fast IPS -näyttöjä.

Asuksen Republic of Gamersin eli ROGin pitämässä Have It All -tapahtumassa on esitelty pitkä liuta yhtiön tulevia uutuuksia. Kävimme aiemmassa uutisessa läpi Saksassa esiteltyjä emolevyjä ja virtalähteen.

Asuksen ROG-tiimi on panostanut Have It All -tapahtumassa etenkin näyttöihin, joita saatiin yhteensä peräti viisi. Kahdesta uutuusnäytöstä löytyy pelimaailmassa vielä ensi askeliaan ottavat OLED-paneeli. Valittavina on 42- tai 48-tuumainen versio käytännössä samasta näytöstä.

ROG Swift OLED PG42UQ ja PG48UQ tukevat kumpikin 4K-resoluutiota, mutta yhtiö keskittyi enemmän PG42UQ:n ominaisuuksiin. Näytön kerrotaan yltävän ylikellotettuna 138 hertsin virkistystaajuudelle samalla, kun se toistaa 98 % DCI-P3-väriavaruudesta Delta E <2 -tarkkuudella täydellisine mustineen ja 0,1 millisekunnin vasteaikoineen. Sama kattaus saattaa päteä myös PG48UQ-malliin, mutta tiedotteessa ei ole siitä sen tarkempaa tietoa. Molemmissa OLED-näytöissä on myös jäähdytyssiili, joka madaltaa paneelin lämpötilaa yhtiön mukaan parhaimmillaan 8 %.

ROG-suku laajeni iloisessa perhetapahtumassa myös kolmella uudella LCD-näytöllä. ROG Swift PG27UQR on 27-tuumainen 4K-resoluution yltävä IPS-näyttö, jolle luvataan 1 millisekunnin G2G-vasteaikaa ja 160 hertsin virkistystaajuutta. Näyttö tukee Adaptive-synciä G-Sync Compatible -sertifioidusti ja se on DisplayHDR 600 -sertifioitu. Liitinvalikoimaan kuuluu kaksi DisplayPort 1.4 -liitäntää DSC-tuella (Display Stream Compression) ja kaksi HDMI 2.1 -liitäntää täydellä 48 Gbps:n kaistalla, sekä luonnollisesti USB-hubi ja kuulokeliitin.

Strix XG32UQ ja XG32AQ ovat niin ikään Fast IPS -paneeleihin luottavia näyttöjä, mutta tällä kertaa 32-tuuman kokoluokassa. XG32UQ tukee 4K-resoluutiota 160 hertsin virkistystaajudella, kun XG32AQ yltää vain 1440p-resoluution asti nokittaen kuitenkin samalla 175 hertsin virkistystaajuudella. Kummallekin luvataan 1 millisekunnin G2G-vasteaika ja DisplayHDR 600 -sertifikaatti, mutta Adaptive-sync- tai muista vastaavista tuista ei ollut mainintoja.

Lähde: Asuksen lehdistötiedote