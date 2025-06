Uuden version myötä HDMI:n kaistanleveys kaksinkertaistuu 96 gigabittiin sekunnissa, mikä mahdollistaa esimerkiksi 16K-resoluution 60 hertsin tai 12K-resoluution 120 hertsin virkistystaajuudella.

HDMI Forum esitteli vuoden käynnistäneillä CES-messuilla uutta HDMI 2.2 -standardia. Nyt uusi standardi on saatu virallisesti valmiiksi ja julkaistuksi käyttöön.

HDMI 2.2:n merkittävin uudistus on luonnollisesti kaistanleveys, jota on tarjolla nyt kaksinkertaisesti 2.1:een nähden eli 96 Gbps. Kaistan hyödyntäminen vaatii uuden kaapelin, sillä nykyiset Ultra High Speed HDMI -kaapelit on sertifioitu vain HDMI 2.1:n 48 Gbps:n nopeuksille. Koko 96 Gbps:n kaistan hyödyntämiseksi on käytettävä uutta Ultra96-sertifioitua HDMI-kaapelia. Ultra96-nimeä käytetään laajasti HDMI 2.2:n brändäyksessä ja kaapelin lisäksi esimerkiksi laitteiden 2.2-standardia tukevat liittimet on merkitty Ultra96-liittimiksi.

Uusi standardi parantaa myös HDMI Fixed Rate Link -signalointia ja mahdollistaa nyt entistä korkeammat resoluutiot. HDMI 2.2 tukee maksimissaan 16-bittistä värisyvyyttä, joskin silloin maksimiresoluutio on 10K 60 hertsin virkistystaajuudella käyttäen 4:2:0 kroman alinäytteistystä. Tutummalla 12-bittisellä ja ilman kroman alinäytteistystä (RGB, 4:4:4) värisyvyydellä ylletäänkin sitten jo 16K-resoluutioon 60 hertsin virkistystaajuudella tai 12K-resoluutioon 120 hertsin virkistystaajuudella. Esimerkeissä hyödynnetään DSC-pakkausta. Löydät enemmän tuettuja esimerkkiresoluutioita uutiseen liitetystä taulukosta.

Standardi pyrkii lisäksi parantamaan entisestään kuvan ja äänen synkronointia uudella LIP- eli Latency Indication Protocol -teknololgialla. Sen pitäisi olla erityisen hyödyllinen järjestelmissä, joissa on ketjussa lähteen ja television lisäksi muitakin laitteita, kuten vahvistin tai soundbar-kaiutin.

