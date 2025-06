Computex 2025:ssä esitellyt käänteiset RS-R ARGB -tuulettimet ovat saapuneet myyntiin 120 mm:n koossa.

Corsairin Computex 2025 -messukattaukseen kuului mm. uudet RS-R ARGB -tuulettimet, joissa on käänteiset lavat liikuttamassa ilmaa vastakkaiseen suuntaan perinteisiin tuulettimiin verrattuna. Muotoilu mahdollistaa esteettisemmän vaikutelman esimerkiksi akvaariokoteloissa, joissa kaikki tuulettimet ovat näkyvillä lasipaneelien takana.

Ainakin toistaiseksi triplapakkauksissa ja 120 mm:n koossa myytävä tuuletin on varustettu säädettävällä ARGB-valaistuksella ja sen värivaihtoehtoina on musta ja valkoinen. Pakkauksen tuulettimet voi linkittää toisiinsa kaapelisotkun vähentämistä ajatellen, mutta iCUE-yhteensopiva uutuus ei kuitenkaan ole.

Teknisiltä ominaisuuksiltaan RS-R ARGB:ssä on Corsairin muistakin tuulettimista tuttu magneettikupulaakerointi ja se pystyy parhaimmillaan 65,8 CFM:n ilmavirtaukseen. Zero RPM -tilan ansiosta kierrosnopeuden vaihteluväli on 0–2100 RPM.

RS-R ARGB -tuulettimen triplapakkaus on saatavilla Corsairilta 49,90 euron suositushintaan.

Lähde: Corsair