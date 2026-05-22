Koteloillaan nimensä alun perin luonut Fractal valmistaa nykypäivänä myös lukuisia oheislaitteita ja komponentteja unohtamatta huonekaluja. Nyt yhtiö on laajentanut jäähdytysvalikoimaansa uusilla Dynamic 3 -tuulettimilla.
Dynamic 3 -tuulettimet tulevat saataville kolmena versiona: 120 mm, 140 mm ja 120 mm käänteisillä lavoilla eli ns. Reverse-mallina. Tuulettimissa on panostettu selvästi ulkonäköön ja esimerkiksi sen runko on muotoiltu selvästi massasta poikkeavasti skandinaavisen hillityksi pyöristettyine linjoineen.
Fractalin uudet tuulettimet tulevat saataville ilman valaistusta sekä ARGB Gen 2 -valaistuksella varustettuina RGB-versioina. RGB-versioissa valot on sijoitettu tuulettimen keskiöön, josta se leviää läpikuultavien lapojen avulla silmien iloksi pidemmältäkin katsottuna. Saataville tulee sekä mustia että valkoisia versioita, mutta jostain syystä valkoinen versio ilman RGB-valaistusta löytyy ainakin tällä hetkellä vain 120 mm:n Reverse-mallista. Dynamic 3 -tuulettimissa käytetään kivääriura-laakerointia.
120 mm:n 12-mallille luvataan 350-2200 RPM:n toiminta-alue, 63,9 CFM:n (108,5 m3/h) ilmavirta ja 2,82 mmH2O:n staattinen paine 31,9 dB(A):n meluntuotolla.
12 Reverse -mallissa tuulettimen toimintanopeus on sama, mutta ilmavirtaa irtoaa 65,38 CFM (111,1 m3/h) ja staattinen paine jää 2,54 mmH2O tasolle selvästi äänekkäämmällä 36,2 dB(A):n melulla.
140 mm:n 14-mallin vastaavat luvut ovat puolestaan 350-1800 RPM, 76,3 CFM (129,6 m3/h) ja 2,61 mmH2O. Melua 140 mm:n mallin kerrotaan tuottavan maksimissaan 30,8 dB(A).
Fractal ei tarkenut tiedotteessaan kuinka pian Dynamic 3 -sarjan tuulettimet löytyvät kauppojen hyllyiltä tai millaisia eurohintoja niille tullaan asettamaan. Yhdysvalloissa hinnat yhdelle tuulettimelle ovat mallista riippuen 11,99-16,99 dollaria eli 10,32-14,63 euroa.
Lähde: Fractal, tuotesivut
