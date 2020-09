HMD Global esitteli uudet Nokia 2.4- ja 3.4 -älypuhelimet

Uutuusmallit asemoituvat alle 200 euron hintaluokkaan.

HMD Global on esitellyt tänään Lontoosta lähettämässään julkaisutilaisuudessa uudet edullisen hintaluokan Nokia 2.4- ja 3.4-älypuhelimet. Uutuudet ovat pitkälti ennakkoon liikkuneiden huhujen mukaiset.

Nokia 3.4:n runko on valmistettu kierrätysmetallista ja takakuori on nanopinnoitettu tuntuman parantamiseksi. Laitteen 6,39-tuumainen näyttö tukee HD+-tarkkuutta. Sisältä löytyy Qualcommin melko tuore Snapdragon 460 -järjestelmäpiiri, joka on sukua Snapdragon 662 -piirille ja sisältää mm. Cortex-A73-prosessoriytimiä. RAM-muistivaihtoehtoja ovat 3 ja 4 Gt, tallennustilavaihtoehtoja puolestaan 32 ja 64 Gt. WiFi-yhteyksistä on tuettuna vain 2,4 GHz:n taajuudella toimivat b, g ja n-versiot ja Bluetooth tukee vanhaa 4.2-versiota.

Laitteen takapuolella sijaitsee ympyrän muotoinen kamerakehys, joka pitää sisällään 13 megapikselin pääkameran, 5 megapikselin ultralaajakulmakameran sekä 2 megapikselin syvyystietokameran. Kamerasovellus tarjoaa myös erillisen yökuvaustilan. Akun kapasiteetti on 4000 mAh ja se tukee 10 watin latausta USB Type-C -liitännän kautta.

Nokia 3.4 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161 x 76 x 8.7 mm

Paino: 180 grammaa

6,39” LCD -näyttö, 19,5:9, 720 x 1560, 400 nitiä

Qualcomm Snapdragon 460 -järjestelmäpiiri

3 tai 4 Gt LPDDR4 RAM-muistia

32 tai 64 Gt eMMC 5.1 -tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 512 Gt)

LTE, Dual SIM

WiFi 802.11 b/g/n 2,4 GHz, BT 4.2, GPS, Glonass, Galileo, BDS

Kaksoistakakamera: 13 megapikselin laajakulmakamera 5 megapikselin ultralaajakulmakamera 2 megapikselin syvyystietosensori

Etukamera: 8 megapikseliä

Sormenjälkilukija, 3,5 mm kuulokeliitäntä, FM-radio, aptX adaptive

4000 mAh akku, USB Type-C 2.0, 10 W lataus

Android 10

Nokia 2.4 on kaksikon edullisempi ja suurikokoisempi puhelin, sillä se käyttää 6,5-tuumaista 20:9-kuvasuhteen näyttöä. Laitteen kuorissa on mikrouritettu pinta ja rakenteella on IPx2-suojaus. Järjestelmäpiirinä on yrityksen aiemmista malleista tuttu Helio P22, jonka parina on 2 tai 3 Gt RAM-muistia sekä 32 tai 64 Gt tallennustilaa. Takapuolella sijaitsee 13 megapikselin pääkamera sekä 2 megapikselin syvyystietokamera. Myös 2.4 tukee erillistä yökuvaustilaa. Akun kapasiteetiksi ilmoitetaan 4500 mAh ja lataaminen tapahtuu viiden watin teholla vahan micro-USB-liitännän kautta.

Nokia 2.4 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 165,9 x 76,3 x 8.7 mm

Paino: 189 grammaa

6,5” LCD -näyttö, 20:9, 720 x 1600

MediaTek Helio P22 -järjestelmäpiiri

2 tai 3 Gt LPDDR4 RAM-muistia

32 tai 64 Gt eMMC 5.1 -tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 512 Gt)

LTE Cat.4, Dual SIM

WiFi 802.11 b/g/n 2,4 GHz, BT 5.0, GPS, Glonass, BDS, NFC

Kaksoistakakamera: 13 megapikselin laajakulmakamera, f2.2 2 megapikselin syvyystietosensori 1080p 60 FPS videokuvaus

Etukamera: 5 megapikseliä, f2.4

Sormenjälkilukija, 3,5 mm kuulokeliitäntä, FM-radio

4500 mAh akku, micro-USB 2.0, 5 W lataus

Android 10

Molemmat uutuusmallit ovat varustettuja Android 10 -käyttöjärjestelmällä ja ne tulevat saamaan kaksi Android-versiopäivitystä sekä kolme vuotta kuukausittaisia tietoturvakorjauksia. Nokia 2.4 tulee saataville syyskuun aikana 119 euron lähtöhintaan. Nokia 3.4 tulee puolestaan kauppoihin lokakuun alussa 159 euron suositushintaan.

Oheislaitepuolelle yritys julkisti Nokia Power Earbuds Lite -nappikuulokkeet (lokakuu, 59,90 euroa) sekä Portable Wireless Speaker -langattoman kaiuttimen (marraskuu, 34,90 euroa). Lisäksi yritys tiedotti tänään alkuvuodesta julkaistun Nokia 8.3 5G -mallin myynnin alkavan 2. lokakuuta.

Lähde: HMD Global