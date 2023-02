HMD Global julkaisi kolme uutta edullista Nokia-älypuhelinta ja ilmoitti tuovansa laitteiden valmistusta takaisin Eurooppaan

Kaikki uutuuspuhelimet sijoittuvat alle 200 euron hintaluokkaan.

HMD Global on esitellyt MWC-messuilla kolme uutta edullista Nokia-älypuhelinta – C22, C32 ja G22. Lisäksi yritys paljasti siirtävänsä laitteiden tuotantoa takaisin Eurooppaan.

HMD Globalin tiedotteen mukaan yritys käynnistää ensimmäisen vaiheen 5G-älypuhelimien valmistuksesta ja testauksesta Euroopan markkinoille vielä kuluvan vuoden aikana. Yrityksen mukaan taustalla on halu vahvistaa tietoturvallisuutta. Käytännössä yritys kertoo puhelinten kasauksen ja testauksen tapahtuvan tulevaisuudessa Euroopassa. Tarkempaa tietoa siitä, missä Euroopan maissa tuotanto käynnistyy, yritys ei paljastanut.

Uutuuspuhelimista C22 ja C32 sisältävät Android 13 Go edition -käyttöjärjestelmän ja Unisocin 9863A1 -järjestelmäpiirin. Molemmat tarjoavat 6,5-tuumaista HD Ready -näytön ja IP52-luokituksen. Edullisempi C22 on rakenteeltaan muovinen ja tarjoaa mallista riippuen joko 2 tai 3 Gt RAM-muistia ja 64 Gt:n tallennustilan. Kalliimpi C32 puolestaan tarjoaa lasisen takakuoren ja 3 tai 4 Gt RAM-muistia sekä 64 tai 128 Gt tallennustilaa.

Kameroiden osalta molemmat C22 tarjoaa 13 megapikselin pääkameran ja 2 megapikselin makrokameran ja C32 puolestaan 50 megapikselin pääkameran ja 2 megapikselin makrokameran. Molempien puhelinten akut ovat kapasiteetiltaan 5000 mAh ja tukevat 10 watin pikalatausta.

Pykälän kalliimpi Nokia G22 puolestaan tarjoaa täysiverisen Androidin, mutta mielenkiintoisesti käytössä on jo lähes puolentoista vuoden ikäinen Android 12 tuoreimman 13-version sijaan. Järjestelmäpiirinä G22:ssa on Unisoc T606, RAM-muistia on 4 Gt ja tallennustilaa joko 64 tai 128 Gt. Myös G22:n näyttö on 6,5-tuumainen ja HD+-resoluutiota käyttävä, mutta virkistystaajuus on edullisempia sisaruksia korkeampi 90 hertsiä.

Kamerajärjestelmän osalta Nokia G22 luottaa 50 megapikselin pääkameraan yhdsesä 2 megapikselin makro- ja syvyystietokameroiden kanssa. Akku G22:ssa on kapasiteetiltaan 5050 mAh ja se tukee 20 watin pikalatausta USB PD -tekniikalla.

G22:n takakuori on valmistettu täysin kierrätetystä muovista ja valmistaja kertoo panostaneensa erityisesti puhelimen helppoon huollettavuuteen. HMD Global kertoo tehneensä yhteistyötä iFixitin kanssa, jotta laitteelle olisi saatavilla korjausoppaita ja työkaluja ja kuluttajan onkin valmistajan mukaan mahdollista korjata itse vaurioitunut näyttö, taipunut latausportti tai akku.

Nokia C22:n ja C32:n myynti Suomessa alkaa kevään aikana 139 ja 159 euron suositushinnoin. Nokia G22:n suositushinta puolestaan on 199 euroa. G22:n ennakkomyynti on alkanut välittömästi ja sen toimitukset käynnistyvät maaliskuun puolen välin tienoilla.

Lähde: HMD Globalin lehdistötiedote