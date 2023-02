Intelin Sapphire Rapids Xeon w9-3495X venyi ensikellotuksissa 4,2 GHz:iin

4,2 GHz:iin kellotettuna kaikki ytimet hörppäävät Der8auerin videolla korkeimmillaan jopa 1097 wattia Geekbench 5 -testin aikana.

Intel julkaisi viime viikolla uudet Sapphire Rapids -arkkitehtuuriin perustuvat Xeon W-2400- ja W-3400-sarjojen työasemaprosessorit. Saksalaisella ylikellotusguru Roman ’der8auer’ Hartungilla ei kauaa nokka tuhissut huippumalli Xeon w9-3495X:n saamisessa ylikellotustesteihin, vaikka itse testaaminen tapahtuikin Intelin edustajan toimesta yhtiön omassa kellotuslaboratoriossa.

Xeon w9-3495X -työasemaprosessori rakentuu neljän sirun XCC-kompleksista ja siinä on käytössä yhteensä 56 P-ydintä. Prosessorin peruskellotaajuus on xeonmaisen maltillinen 1,9 GHz, mutta maksimi Boost-kellotaajuus on saatu yhdellä ytimellä jopa 4,8 GHz:iin. Prosessorin TDP-arvo on vakiona 350 wattia.

Intelin uusi Xeon taipui yhtiön kellotuslaboratoriossa kaikkien ydinten osalta 4,2 GHz:iin, mutta Hartung uskoo jälleenmyyntiin tarkoitetulla emolevyllä järeämmällä virransyötöllä ja custom loop -nestekierrolla prosessoreiden yltävän jopa 4,6-4,8 GHz:n kellotaajuuksiin kaikilla ytimillä. Geekbenchissä 4,2 GHz riitti 1600 pisteeseen yhdellä ja 53 817 pisteeseen kaikilla ytimillä, mikä riittää ohittamaan nykyisen HWBotin kärkipaikkaa pitävän tuloksen yli 5000 pisteen marginaalilla. Nykyinen ennätys on ajettu 4,35 GHz:iin ylikellotetulla 64-ytimisellä Ryzen Threadripper 5995WX -prosessorilla. Korkeilla kellotaajuuksilla on kuitenkin myös hintansa: Vakiona jo 350 wattia hörppäävän prosessorin kulutus nousi jopa lähes 1100 wattiin.

Videon lopussa varmistuu myös, että Hartung on saanut tuomisiksiin Sapphire Rapids -testialustan myös omaan kellotuslaboratorioonsa, joten lisää ylikellotussisältöä on taatusti luvassa lähitulevaisuudessa.