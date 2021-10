HMD Global julkisti aikakautensa ensimmäisen Nokia-taulutietokoneen

Uusi Nokia T20 tarjoaa 10,4-tuumaisen 2K-näytön ja metallikuoret.

HMD Global on julkistanut hetki sitten uuden Nokia T20 -taulutietokoneen, joka on yrityksen ensimmäinen laatuaan. Uutuus sijoittuu noin 200-250 euron hintaluokkaan.

T20:n LCD-näyttö on 10,4-tuumainen ja se tarjoaa 400 nitin maksimikirkkauden. Näytön suojana on vahvistettua lasia ja takakuori on hiekkapuhallettua alumiinia. Rakenteella on IP52-suojaus pölyä ja roiskevettä vastaan.

Laite käyttää hieman harvinaisempaa kesällä 2019 julkaistua Unisoc Tiger T610 -järjestelmäpiiriä, joka valmistetaan 12 nanometrin prosessilla. Piiri sisältää kaksi Cortex-A75-prosessoriydintä, kuusi Cortex-A55-ydintä, Mali-G52 MP2 -grafiikkasuorittimen sekä 4G-modeemin. Laitteesta on saatavilla sekä WiFi- että LTE-versiot. Sisäänrakennettu 8200 mAh akku tukee 15 watin lataustehoa.

Puhelinten tapaan HMD tarjoaa myös tabletilleen kaksi suurta Android-versiopäivitystä sekä kolme vuotta kuukausittaisia tietoturvakorjauksia. Edullisten taulutietokoneiden markkinoilla lupaus on kirkkaasti markkinoiden yleistä tasoa parempi.

Nokia T20:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 247,6 x 157,5 x 7,8 mm

Paino: 465 (Wi-Fi), 470 grammaa (LTE)

10,36” 5:3 2000×1200 LCD -näyttö, 400 nitiä

Unisoc Tiger T610 -järjestelmäpiiri (2 x 1,8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1,8 GHz Cortex-A55, Mali-G52 MP2 GPU, 4G-modeemi)

3 tai 4 Gt RAM-muistia

32 tai 64 eMMC-tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 512 Gt)

Wi-Fi 5 (ac), LTE-mallissa 4G Cat.4

Bluetooth 5.0, A-GPS

Takakamera: 8 megapikseliä, AF, LED-salama

Etukamera: 5 megapikseliä

stereokaiuttimet, FM-radio, 3,5 mm ääniliitäntä

8200 mAh akku, USB 2.0 Type-C, 15 watin latausteho (10 watin laturi paketissa)

Android 11 (2 vuotta versiopäivityksiä, kolme vuotta kuukausittaisia tietoturvakorjauksia)

Nokia T20 tulee saataville 6. lokakuuta alkaen 229 euron lähtöhintaan (3 & 32 Gt WiFi). 4 & 64 Gt LTE-versio maksaa 269 euroa.