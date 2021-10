Videopelien suoratoistopalvelu Twitch joutui hakkereiden hampaisiin – muun muassa lähdekoodit ja maksutapahtumat vuodettu

Erittäin kattavan vuodon epäillään sisältävän myös salattuja salasanoja, joten käyttäjien on suositeltavaa vaihtaa salasanat ja mahdollisesti kytkeä päälle kaksivaiheinen todennus.

Anonyymi hakkeri väittää vuotaneensa koko Twitch-palvelun mukaan lukien sen lähdekoodit ja käyttäjille maksetut maksutiedot internettiin 125 gigatavun kokoisena torrent-linkkinä. Aiheesta uutisoinut Video Game Chronicles on saanut anonyymina pysyvältä yrityslähteeltä vahvistuksen, että vuodettu data olisi aitoa.

Hakkeriksi ilmoittautunut käyttäjä on jakanut torrent-linkin 4chan-sivustolla tänään keskiviikkona ja vuodon tarkoituksena on hakkerin mukaan vapaasti suomentaen lisätä häiriötä ja kilpailua striimauspalveluissa, koska Twitchin yhteisö on inhottava ja myrkyllinen.

Video Game Chroniclesin mukaan Twitch on sisäisesti tietoinen asiasta ja uutissivuston lähteen mukaan vuoto olisi tapahtunut niinkin vasta kuin kuluvan viikon maanantaina.

Vuodettuun sisältöön väitetään kuuluvan muun muassa koko Twitchin lähdekoodi, sisällönluojien maksutapahtumat vuodesta 2019 alkaen, mobiili-, työpöytä-, ja konsoliversiot Twitch-sovelluksista, SDK:t ja AWS-palvelut, joita Twitch käyttää ja julkaisematon Amazonin Steam-kilpailija nimeltä Vapor.

Tiedostokattausta läpikäyneiden Twitter-käyttäjien mukaan tiedoissa on mukana myös salattuja salasanoja, minkä myötä Twitch-käyttäjiä suositellaan asettamaan päälle kaksiosainen todennus. Lisäksi näin suuren vuodon yhteydessä kannattavaa voi olla myös kokonaan vaihtaa käytössä oleva salasana.

Lähde: Video Game Chronicles