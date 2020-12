HMD Global julkisti Nokia 5.4 -älypuhelimen

HMD Globalin uutuus tulee myyntiin noin 200 euron hintaluokkaan.

HMD Global on julkaissut tänään uuden Nokia 5.4 -älypuhelimensa seuraajaksi viime maaliskuussa julkaistulle 5.3-mallille. Hieman erikoisesti osa laitteen ominaisuuksista on jopa heikentynyt edeltäjämalliin nähden.

Polykarbonaattikuorin varustettu Nokia 5.4 on pienentynyt hieman ulkomitoiltaan edeltäjämalliin nähden. Pääsyynä tähän on hieman pienentynyt 6,39-tuumainen näyttö, jonka kuvasuhde on myös muuttunut hieman yleistä kehityssuuntaa vastaan, eli 20:9:stä 19,5:9:ään. Myös näytön muut ominaisuudet ovat hieman heikentyneet edeltäjämallista, sillä maksimikirkkaus on pienentynyt.

Nokia 5.4:n sisällä on vanhahtavalla 11 nanometrin prosessilla valmistettu Snapdragon 662 -järjestelmäpiiri, joka on ainakin teoriassa hieman heikompi kuin edeltäjämallissa käytetty Snapdragon 665. RAM-muistivaihtoehtoja on hieman parannettu ja ne ovat nyt 4 ja 6 Gt. Tallennustilaa on vastaavasti tarjolla 64 ja 128 Gt muistikorttipaikan kera. Akun kapasiteetti on edeltäjän tapaan 4000 mAh ja se tukee maltillista 10 watin latausnopeutta USB Type-C:n kautta.

Takakamera on sijoitettu muiden yrityksen viimeaikaisten mallien tapaan pyöreään kehykseen ja kameroita on kaikkiaan neljä kappaletta. Pääkamera käyttää 48 megapikselin sensoria ja sen parina on 5 megapikselin ultralaajakulmakamera. Lisänä on kahden megapikselin makro- ja syvyystietokamerat. Näyttöreiässä sijaitseva etukamera on tuplannut resoluutionsa 16 megapikseliin.

Käyttöjärjestelmänä on harmillisesti edelleen vanha Android 10, mutta laitteelle myönnetään sentään vanhaan tapaan kaksi Android-versiopäivitystä sekä kolme vuotta tietoturvakorjauksia. Puhelimella on lisäksi Android Enterprise Recommended -sertifiointi. Lasten käyttöä varten puhelimessa on HMD Globalin Family Link -sovellus, jolla vanhempi voi valvoa ja opastaa puhelimen käyttöä.

Nokia 5.4 tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161 x 76 x 8,7 mm

Paino: 180 grammaa

6,39” LCD-näyttö, 720 x 1560, NTSC 70 %, 19,5:9-kuvasuhde, 400 nit

Qualcomm Snapdragon 662 -järjestelmäpiiri

4 tai 6 Gt LPDDR4X RAM-muistia

64 tai 128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 512 Gt)

LTE Cat.4 -yhteydet, Dual SIM

WiFi 802.11 b/g/n, BT 4.2, aptX Adaptive, GPS, Glonass, Beidou, NFC

FM-radio, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä

Neloistakakamera (ZEISS optics): 48 megapikselin sensori 5 megapikselin sensori 2 megapikselin makrokamera 2 megapikselin syvyystietokamera OZO-tilaääni

Etukamera: 16 megapikseliä

4000 mAh:n akku, USB Type-C (USB 2.0), 10 W latausteho

Android 10 (Android One), 2 vuoden versiopäivitykset, 3 vuoden tietoturvakorjaukset, Enterprise Recommended

Nokia 5.4 tulee saataville Pohjoismaissa 15. tammikuuta alkaen, väreinä ovat Polar Night (sininen) ja Dusk (lila). Globaali suosituslähtöhinta on 189 euroa, mutta Suomessa myyntiin tulevan 4 & 64 Gt:n variantin hinnasta ilmoitetaan myöhemmin.

