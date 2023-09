Noin 150 euron hintainen uutuuskello kestää vettä ja mahdollistaa jatkuvan terveyden seurannan sekä puhelut kellon kautta.

Honor on tiedottanut lanseeranneensa tänään uuden Watch 4 -älykellon Suomen markkinoille. Laite on julkaistu maailmalla jo aiemmin viime kesänä. Toisin kuin useimmat yrityksen aiemmat Watch-sarjan älykellot, uusi Watch 4 tarjoaa suorakaiteen muotoisen näytön ja hieman Apple Watchia muistuttavan sulavalinjaisen pyöristetyn muotoilun. 32 gramman painoisen kellon runko on valmistettu alumiinista ja hihna on silikonia. Rakenne on ATM5-vedenkestävä, sopien uimiseen altaassa, meressä ja makeassa vedessä.

Näyttö on läpimitaltaan 1,75-tuumainen 390 x 450 pikselin AMOLED-paneeli, joka tarjoaa 60 hertsin päivitystaajuuden sekä 120 hertsin kosketuksentunnistuksen. Sisäistä tallennustilaa on 4 gigatavua ja RAM-muistia 32 megatavua. Sisäisen 451 mAh akun luvataan tarjoavan jopa 14 päivän akunkeston tyypillisessä käytössä. Kello on yhteydessä puhelimeen Bluetooth 5.2:n välityksellä ja sitä voi käyttää mikrofonin ja kaiuttimen ansiosta myös puheluiden puhumiseen. Myös GPS-satellittipaikannus kuuluu varustukseen.

Softaominaisuuksiin kuuluu mm. lähes sata urheilutilaa sekäterveydenseurantaominaisuudet, kuten sykkeen- ja veren happipitoisuuden mittaus, unen-, hengityksen ja stressitason seuranta. Kello on yhteensopiva Android- ja iOS-puhelimien kanssa.

Honor Watch 4 on saatavilla välittömästi suomalaisilta jälleenmyyjiltä 149 euron suositushintaan. Värivaihtoehtoja ovat kulta ja musta.

Lähde: sähköpostitiedote